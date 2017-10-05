İTÜ tekstilde kaliteyi belirliyor

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Türkiye’nin tekstil alanında en kapsamlı üniversite laboratuvarı olan İTÜ Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarı, tekstil ve hazır giyim firmalarının araştırma faaliyetlerine destek veriyor, çalışmaları ile tekstilde kaliteyi belirliyor.

Dünya tekstil sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Türkiye’de, analizleri ve araştırmaları ile sektörün başarı çıtasını yükselten İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ın testlerini başarı ile tamamlayarak, üniversite-sanayi işbirliğine ve bilimsel – endüstriyel Ar-Ge süreçlerine yönelik hizmet kalitesini taçlandırdı. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda 60’ın üzerinde kategoride araştırma ve test yapılabiliyor. İTÜ Laboratuvarlardan Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu “Laboratuvarımız, Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün bir birimi olarak, 30 yılı aşan bir süredir, devlet kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının taleplerini karşılamak üzere endüstriyel hizmetler sunuyor. Başta İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaşan tekstil ve hazır giyim firmaları olmak üzere yurdun her yerinden gelen taleplere yanıt veriyor, araştırma faaliyetlerine destek veriyor” diye konuştu.

TÜRK TEKSTİLİ DÜNYANIN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN

Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörünün oldukça dinamik, gereksinimlere göre hızlı değişebilen ve dönüşebilen, rekabet gücü yüksek bir yapıda olduğunu dile getirdi. Prof. Karaoğlu, “Gerek sanayi ve üretim gerekse ticaret boyutunda, küresel ölçekte önemli bir rakip, başta insan kaynakları, bilgi birikimi ve tesis ettiği güçlü uluslararası ilişkileri ile vazgeçilmez üstünlükleri olan önemli bir aktör olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’NDAN TAM NOT ALDI

Laboratuvar ekibi ve yönetim olarak verilen hizmetlerin kalitesinin güvence altına da alındığını dile getiren Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK’a) başvurduk. 33 deney metodunun tamamından başarıyla çıktık. Sahip olduğumuz laboratuvar akreditasyonu, TSE/ISO 17025 standardına göre deney laboratuvarı statüsünde, tekstil alanında, üniversite laboratuvarları arasında en kapsamlı olanıdır. Bu sayede gerek kamu kurumlarına gerekse ülke ekonomisine, üretime, ihracata ve istihdama önemli katkıları olan tekstil ve konfeksiyon sektörüne verilen hizmetlerin kalitesi iyileştirilmiş, bilimsel ve endüstriyel Ar-Ge süreçlerine destek olmada, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik ortam ve olanak sağlamada önemli bir güç elde edilmiştir.”

ÜLKENİN EN DONANIMLI TEKSTİL LABORATUVARI

Laboratuvarda yapılan analizler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu TSE gibi ulusal ve ASTM gibi uluslararası standartlarda tanımlı metotlara göre 80 civarında deney uygulayabildiklerini ifade etti. Öte yandan, Laboratuvarda bulunan, FTIR, UV Spektrofotometre, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ve Dinamik Mekanik Analiz DMA gibi aletli sistemlerle moleküler ölçekte yapısal, yüzeysel, termal ve thermo-mekanik malzeme özelliklerinin karakterizasyonu yapılabiliyor.

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