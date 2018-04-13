ITM’de Erhardt+Leimer

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ITM’de 14-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Alman otomasyon ve kontrol uzmanı Erhardt + Leimer, tekstil ağının ön ve arka tarafının algılanması için yeni bir kamera uygulaması sunacak ve 14. salonda 05A standında ITEKS ile bir stand paylaşacak. “ELSIDE” adı verilen sistem, malzemenin yapısını, yüksek üretim hızlarında ve malzeme çarpıklığından bağımsız olarak bile tanır; bu şekilde ön ve arka taraf arasında ayrım yapabiliyor. ELSIDE, yanlış dikilmiş bölümlerin aşağı akış prosesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olabileceği tüm tekstil üretim süreçlerinde kullanıma uygundur. Üretime başlamadan önce, matris CCD kamerasının tekstil ağının yapısını yakaladığı, sadece kısa bir öğretme prosedürü gereklidir. Daha sonra, yanlış dikilmiş bölümlerde bir alarm sinyali verilir.

KESME TEKNOLOJİSİ, BİNLERCE KEZ KANITLANMIŞ

Bu yeni çözümün dışında E + L, tekstil endüstrisi için geniş ürün yelpazesinden iki ELCUT kesme sistemi sunacak: 2013 yılında piyasaya sürüldüğünden beri, 1800 kez (çiftler halinde) satılan son derece başarılı BTA80 kenar kesme sistemi ve BT Çok çeşitli farklı damla dikiş formlarını güvenilir bir şekilde algılayan FE 5204 matrisli damla dikiş sensörlü 2535 tüp frezesi.Ayrıca ELSMART web yönlendirme ve yayma sistemi, ELSTRAIGHT atkı düzleştirici ve kamera tabanlı ELCOUNT atkı ve çözgü sayaç sistemi sergide bulunacak.

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