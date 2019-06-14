ITMA’da Oerlikon’dan “Temiz Teknoloji. Akıllı Fabrika.”

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Oerlikon bu yıl Barselona’da düzenlenecek ITMA’ya, yapay iplik üretiminin geleceğine yolculuk için tüm ziyaretçileri davet ediyor. 20-26 Haziran tarihlerinde, dünya pazarının lideri tüm ziyaretçilerine sürdürülebilir ve otomatik sentetik iplik üretimini Hall 7 A101 nolu 1,000 metrekarelik standlarında sanal bir 4D sergi salonunda sergileyecek. “Temiz teknoloji. Akıllı Fabrika” geleceğin sloganıdır. Ve bu Oerlikon standında gerçekliğe çok yaklaşacaktır. Çünkü Oerlikon, ITMA’da yeni ve yenilikçi bir endüstriyel tasarımda verimli makine ve tesis konseptleri için dört dünya prömiyerini sunuyor. Diğer birçok yenilikle birlikte, tüm bunlar Oerlikon Man Made Fibers bölümünün yeni DNA’sını oluşturmaktadır.

Sentetik iplik endüstrisinde zorluklar çok çeşitlidir ve Oerlikon müşterilerine çözüm sunmaktadır:

Doğru iş modeli seçme

Küresel piyasa konsolidasyonu nedeniyle elyaf ve iplik üreticileri üzerindeki fiyat baskısı artmaktadır. Burada doğru konumlanmak önemlidir. Niş pazarlar için polyester, naylon veya polypropilen üretip, yenilikçi ürünler ve ustaca harmanlanmış malzeme özellikleriyle piyasanın kaymağını mı alıyorsunuz, yoksa sürekli büyümekte olan giyim sektörü gibi hacim pazarlarında ölçek ekonomileri yoluyla iş başarısı mı arıyorsunuz? Oerlikon her iki iş modeli için doğru cevaplara sahiptir. Ve en önemlisi, piyasa lideri tüm çözümleri tek bir kaynaktan sunmaktadır. WINGS FDY PA6, BCF S8 Tricolor ve devrim niteliğindeki eAFK Evo tekstüre makinesinin dünyadaki makine ve sistem konseptlerindeki prömiyerlerinde kendiniz inceleyeniz.

İyi Personel için Alternatifler Bulmak

Sentetik elyaf sektöründe iyi çalışanlar bulmak, Çin, Türkiye ve Hindistan gibi gelişmekte olan sanayi ülkelerinde bile giderek zorlaşmaktadır. Çözüm bellidir. Örneğin; Otomotiv endüstrisinin 3. Endüstri Devrimi ile yıllar önce elde ettiği şey şimdi tekstil sektöründe de yoluna devam ediyor. Aynı zamanda, vites bile büyütüyor. Bir sonraki adımda, dijitalleşme ile birlikte otomasyon yeni sürdürülebilir üretimi sağlayacaktır. Oerlikon, ITMA’da otomasyon ve dijitalleşmenin nasıl etkileşime girdiğini gösterecek. Kendiliğinden öğrenen makineler ve sistemler, yapay zekâ, uzaktan hizmetler ve edge computing, yeni Oerlikon Manmade Fibers DNA’sının dijital yarısındaki anahtar kelimelerden sadece birkaçıdır.

Garanti Kalitesi ve İzlenebilirlik

Liflerin ve ipliklerin özellikleri en yüksek talepleri karşılamalı ve üretimleri tekstil değer zinciri boyunca izlenebilir olmalıdır. Bu durum, artık sadece güvenliğin çok önemli olduğu otomotiv endüstrisinde önemli rol oynamamaktadır. Lif, iplik ve dokunmamış kumaş kullanan diğer sanayi dalları da tüketici ürünleri için ürettikleri hammaddelerin nereden geldiğini bilmek istemektedir. Yasal düzenlemeler de bu yönde yapılmaktadır. Oerlikon, DIN ISO sertifikalı üretim süreçleriyle ideal çözümler sunar. Dünyanın sentetik iplik üreticilerinin yarısından fazlası, her gün Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven malzemelerinde üretilen özelliklerin doğru olduğuna ve ITMA’ya gelen tüm ziyaretçilerin aynı şeyi yapabileceğine inanıyor.

Verimli ve Sürdürülebilir Üretim

Gelecekte, sentetik liflerden üretilen malzemeler daha gelişmiş bir küresel geri dönüşüm ekonomisinin bir parçası haline gelmelidir. %80’in üzerinde pazar payı ile dünyada en çok kullanılan yapay iplik olan polyesterin geri dönüşümü uzun yıllardan beri gündemdedir. Oerlikon’un bu konuyla ilgili de halihazırda çözümleri bulunmaktadır: PET şişelerden liflere ve ipliklere ve tekstillere ve halılara. ITMA bir sonraki adımdır. Alt kuruluşu BBEngineering ile iş birliği içinde geliştirdiği VacuFil® ile Oerlikon, polyster üretiminde atıksız/temiz bir yaklaşımla geri dönüşüm çözümünü dünya prömiyeri No.4’de çalışır vaziyette sunacak.

Vizyon Gerçeğe Dönüşüyor

Oerlikon Manmade Fibers, Barselona’daki ITMA’nın tekstil makineleri ve tesis yapımı için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olarak vaat ettiklerini göstermektedir. “Tekstil dünyasında yenilikçilik gerçekleştirmek – sürdürebilir bir geleceğe tedarik” Salon 7, A101 stantta çoktan gerçeğe dönüştü.