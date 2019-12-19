ITMA, Türk katılımcıları tatmin etmedi

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Dünyanın en büyük uluslararası tekstil makineleri fuarı ITMA, Türkiye’nin makinecilerini Barcelona’da ağırladı. Türk makine sektörü, 164 firmayla katıldığı ITMA fuarında yeni ürünlerini sergiledi. ITMA Fuarında ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, büyük bir başarıya imza atarken, Fuar Organizatörlerinin Türk katılımcı firmalara uyguladığı muamele ile büyük rahatsızlık oluşturdu.Türk tekstil makine ve yan sanayicileri için oldukça önemli olan ITMA Fuarlarına katılımın amacı, üretimindeki ürünlerini dünya tekstil sanayicisiyle buluşturmak ve ihracatı artırmaktır.

Tekstil sektörünün en önemli etkinliği konumundaki ITMA fuarına katılmak son derece önemli. Bu organizasyonda yer almak isteyen firmalarımız, sadece stand ve nakliye maliyetleri değil aynı zamanda tanıtım için de ciddi bütçeler ayırıyor. Firmaların, büyük bütçe ayırdığı etkinlikten beklentileri ise, güler yüz ve hoşgörü. Firmalar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlik, katılımcıları etkiliyor. Ortak talepleri organizasyon firmasının, firmalarımızın haklarını koruması veya en azından Avrupalı rakipleriyle eşit fırsat sunması. ITMA’ya katılan firmalarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, firmalarımızın çoğunun fuardan memnun ayrılmadıklarını gösteriyor.

YAŞANAN ORTAK SIKINTILAR

Türk katılımcıların ITMA’da yaşadıkları sıkıntıları değerlendirecek olursak; “Fuardaki standlarının kendilerini tatmin etmediği. Tüm salonlarda Türk katılımcıların birçoğu ya duvar diplerine, ya dar koridorların içerisine veya salonların en arkalarına yerleştirilmiş. Stant alanlarının ziyaretçiden kopuk, yürüyüş koridorlarından uzak, Türk rakipleriyle yan yana veya karşı karşıya olmaları. Mısır, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İran ve Endonezya’dan gelecek olan ziyaretçilerin vize alamaması. Bu insanlar potansiyel müşteriler ve vize uygulamasından dolayı fuara gelemiyorlar. Fuar alanında yaşanan elektrik ve hava gibi konularda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bazı personellerin olumsuz davranışları dikkat çekiciydi. Aynı zamanda forklit operatörleri çok dikkatsiz ve vurdumduymaz. Dikkatsizliklerden dolayı zarar gören ürünlerin tutanakla ITMA yetkililerine bildirilmesine rağmen herhangi bir yaptırım olup olmadığının bilinmemesi. Makinaların kurulumunda ve fuar sonrası toplanma işleminde lojistik firmasıyla yaşanan sorunların çok uzun süre alması. Fuar girişlerinde özellikle sabah saatlerinde günlük yaşanan sıkıntılara çözüm üretilememesi. Fuara giriş biletlerinde yaşanan sıkıntılar ayrı bir dert. Günlük ziyaretçiler için havaalanından fuara ve şehir merkezine servis olması gerekir. ITMA Organizatörleri çok yer satmak için koridorların ve alanların düzenini bozdu. ITMA Organizatörlerinin tekstil sektörünün çatı kuruluşu olan TEMSAD derneğine stand vermemesi çok büyük bir skandal” şeklinde sıralanıyor.

CEMATEX’TEN TÜRK FİRMALARA TARAFLI TUTUM

ITMA fuarlarının katılımcı ve ziyaretçi bağlamında ilk beşlerde yer alan Türkiye’nin, fuar organizatörlerinin firmalarımızın sorunlarına cevap verememesi sektörün derneğini de rahatsız etmiş. TEMSAD Derneği ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde rahatsızlıklarını şöyle özetlediler. “Türkiye’den ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizi ağırlayacağımız, onların sıkıntılarını ve sorunlarını çözebileceğimiz, dinleyebileceğimiz bir alanın tahsis edilmemesi son derece yanlış ve ikili bir uygulamadır. CEMATEX Türk firmalarına ve Türkiye’ye karşı olan yanlı tutumunu açıkça göstermiş oluyor. Bugün dünyaya eşitlik ve demokrasi dersi vermeye çalışan ülkelerin ITMA gibi ciddi bir organizasyonda böylesine yanlı ve taraflı bir şekilde davranması eşitlik ilkesine terstir. Katılımcı firmalarımızın şikayetlerini haklı buluyoruz. Genel olarak baktığınızda Türk katılımcı firmaların yerleri CEMATEX üyesi ülkelerin stant yerlerinden çok daha kötü noktalarda olduğunu görürsünüz.”