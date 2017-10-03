ITMA ASIA + CITME 2018 sergi alanı için online başvuru başladı

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Dünyanın dört bir yanından önde gelen tekstil makineleri imalatçıları, 26-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Şanghay Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan altıncı birleştirilmiş ITMA ASIA + CITME fuarında yer başvurusu yapmaya davet ediliyor. Show sahipleri CEMATEX ve Çinli ortaklara göre, Tekstil Endüstrisi Alt Komisyonu, CCPIT (CCPIT-Tex), Çin Tekstil Makineleri Birliği (CTMA) ve Çin Fuar Merkezi Group Corporation (CIEC), mega tekstil makineleri sergilerinin olumlu bir tepki oluşturması bekleniyor. CEMATEX Başkanı Fritz P Mayer şunları söyledi: “Bu kombine vitrin, önde gelen tekstil makineleri endüstrisi oyuncuları tarafından çok takdir ediliyor; çünkü Asya’daki ürün ve hizmetleri için maliyet etkin bir platform sunuyor. “Bugünün global pazarında tekstil üreticileri yenilikçi çözümler üretmekte ve tesislerini yenilemekteler. Daha iyi teknolojik çözüm yollarının Asya, özellikle Çin’de artması bekleniyor. Bu nedenle, tüm önde gelen markaların bu güvenilir vitrinde geniş bir varlık göstermeye devam edeceğinden eminiz.“ Ülkenin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmek için Çin hükümeti, sanayileri yenilik yoluyla yükseltmek için bir yol haritası hazırladı. ‘Made in China 2025’ stratejisi, üreticileri akıllı endüstriyel üretim ve katma değerli üretim yönünde hızla ilerletmeyi amaçlıyor.

Çin Tekstil Makineleri Birliği (CTMA) Başkanı Wang Shutian şunları söyledi: “Artan iş gücü maliyetleri ve zorlu bir iş ortamında rekabetçi kalma ihtiyacı akıllı üretim talebini ortaya çıkardı. İleri bilgi ve iletişim teknolojisini kullanmak, tüm tekstil ve hazır giyim üretim süreçlerinin etkili entegrasyonunu mümkün kılar. Bu kesintisiz entegrasyon, üreticilerin müşterilerin özel gereksinimlerine daha duyarlı olmasını sağlayacak.“ 2016 yılında ITMA ASIA + CITME’nin son gösterimi, 28 ekonomiden 1.673 katılımcının katılımını memnuniyetle karşıladı ve 102 ülke ve bölgede 100.000’i aşkın bir ziyaretçiyi kaydetti.

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