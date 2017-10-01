ITMA 2019 sergi alanı için güçlü talep

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Dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim teknolojisi olan ITMA 2019, Mayıs ayında açılan online uygulamalar sonrasında güçlü bir yanıt aldı. ITMA 2019 organizatörü ITMA Services’e göre, sergi alanının yaklaşık % 25’inde ilk altı hafta boyunca 300’den fazla katılımcı tarafından ayrılmış oldu. ITMA Services Genel Müdürü A.E Roberts, ITMA 2015’in başarısına tekstil ve konfeksiyon endüstrisindeki hızlı teknolojik gelişmelere olan güçlü talebi öngördü. “Bu mükemmel yanıttan çok memnunuz” dedi ve bugüne kadar kaydedilen toplam alan, ITMA 2015’in uygulama başlatma dönemiyle karşılaştırıldığında% 150’lik etkileyici bir artış oldu. “ITMA mükemmel bir üne sahip ve pek çok küresel endüstri oyuncusu, yeni yenilikleri için bir fırlatma rampası olarak kullanmayı dört gözle bekliyor. Bunun şimdiye kadarki en iyi ürün yelpazesine sahip olan sektörler arasında terbiye, baskı, eğirme, dokuma ve örme var. Ve özellikle Asya ülkelerinden, 2015 gösterisinde ayrılan toplam alanın % 60’ını aşan Hindistan’dan gelen güçlü yanıttan memnuniyet duyuyoruz. Hammadde ve konfeksiyon makinelerinin üreticilerinin de erken başvurduğunu görmek cesaret vericidir ve katılımcılarımız, ITMA’nın elyaftan bitmiş tekstil ürünlerine kadar eksiksiz, uçtan-uca bir çözüm sergilemesi olduğunu açıkça takdir ediyor.

“ ITMA fuarına sahip Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi CEMATEX Başkanı Fritz P. Mayer şunları söyledi: “Tekstil ve hazır giyim sektöründe muazzam miktarda araştırma ve geliştirme mevcut ve heyecan verici yeni teknolojiler ve katma değerli ürünler ortaya çıkarıyor. Sektörü etkileyen güçlü yenilikçi araçlardan bazıları, ürünlerin, süreçlerin ve tedarik zincirlerinin sayısallaştırılmasının yanı sıra sürdürülebilirliği de içeriyor. Bu nedenle, zorlu iş ortamına rağmen, öncü ürünlere olan talep artmaya devam ediyor ve teknoloji sağlayıcıları ITMA 2019’da yeni çözümlerini küresel tekstil ve hazır giyim üreticilerine ve markalarına sunmaya devam ediyor.”

2015’te Milano’da yapılan son ITMA fuarı, 46 ülkeden 1691 katılımcıyla yapıldı. Bir gösteri sonrası katılımcı araştırması, genel deneyimlerini “iyi” ya da “mükemmel” olarak değerlendirenlerin % 90’ından fazlasının ve % 93’ünün bir sonraki ITMA’da diğer gösterilere kıyasla sergilere dönme konusundaki ilgi ve önemini belirttiğini ve güçlü bir rekabet avantajının sergilendiğini ortaya koydu. ITMA 2019, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Gran Via’nın Fira de Barcelona kentinde düzenlenecek. ‘Tekstil Dünyasının Yenilikleri’ temasını taşıyan ürün, entegre bir tekstil ve konfeksiyon üretim değer zincirini sergileyen gösterilere sahip olacak. 19 kısım halinde bölünmüş olan sergiler arasında iplik, lif ve kumaşlar ile teknik tekstil ve dokunmamış ürünler için çözümler ile konfeksiyon üretimi yer alıyor.

#ITMA, #CAMATEX