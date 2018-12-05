ITMA 2019, bilgilendirme toplantısı

http://temsadGeçtiğimiz günlerde TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği), 20-26 Haziran 2019 tarihlerinde İspanya’ da gerçekleşecek olan ITMA 2019 fuarı katılımcısı Türk firmaları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan TEMSAD Başkanı Adil Nalbant, dünya ticaret hacmi ve tekstil makinalarının bu ticaret hacmindeki yeri hakkında bilgi verdi. Nalbant, “Dünya pazarında Türk tekstil makine ve aksesuar üreticilerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Türk tekstil makine üreticilerinin devlet tarafından daha çok teşvik edilmesi ile Türkiye’nin dünya pazarlarındaki gücü artacaktır. Tekstil bu ülkede her zaman vardı ve her zaman var olacak. Makine sektörü ülkelerin can damarıdır. Bu sektöre önem vermeliyiz. İmalat sanayinin temeli makine ile oluyor. Makinelerimizi kendi imkanlarımızla üretmeliyiz. Kaynaklarımızı bu yönde harcamalıyız. Tekstil makinalarındaki ihracat artışı her geçen gün artarak büyümesini devam ettiriyor. Bu konuda tekstil makine üreticilerini tebrik ediyorum. Ben Türk sanayicine güveniyorum ve başaracağımızdan da eminim” dedi.
Başkan’ın konuşmasından sonra ITMA Fuar Temsilcisi Cenk Olcaytu, ITMA 2019 fuar hakkında katılımcıların sorularına cevap verdi ve fuara katılacak olan firmalarımızı bilgilendirdi. Programın ikinci kısmında ise konaklama ve stant dizaynı / kurulumu ile ilgili fuar öncesi hazırlıkları içeren konularda bilgi paylaşımı yapıldı.