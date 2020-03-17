ITM 2020’de bir ilk: Denim Teknolojileri Özel Bölümü

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Her iki yılda bir gerçekleşen ITM (Uluslararası Tekstil Makineleri) fuarı, tekstil sektörüne ekonomik yararlar sağlamasının yanı sıra, yenilikçi fikirler ve yeni iş birlikleri açısından katılımcıları ile ziyaretçilerine büyük avantajlar sunuyor. Başarısını tüm dünyaya ispatlayan ITM fuarı, bu yıl bir ilke daha imza atarak Denim Teknolojileri Özel Bölümü’nü açtı.

Rahatlığı ve pratikliğiyle dolapların vazgeçilmez ürünlerinden olan denim, son yıllarda artan spor giyim trendiyle genç, yaşlı demeden her kesimden talep görüyor. Moda dünyasının zamansız ürünlerinden biri haline gelen denim, bugün üretimden perakendeye önemli bir ekonomi yaratıyor. Türkiye’deki firmaların, üretim ve pazarlamadaki başarısı ve Avrupa’ya yakınlığını, coğrafi bir avantaj olarak değerlendiriliyor. ITM Fuarlarının, doğu ile batıyı birbirine bağlayan İstanbul’da yapılıyor olması ise bu avantajı daha da destekliyor.

ITM 2020 Fuarı’nın tüm salonlarında doluluk sınırına ulaşılması ile birlikte ilave salon olarak ilk kez kurulan ‘Denim Teknolojileri Özel Bölümü’, denim, kumaş ve konfeksiyon üreticilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Üreticilerin, sektöre yönelik makinelerden boyalara kadar denim üretimlerinde gerçekleştirilen son teknolojik yeniliklerini, ihtisas salonunda sergileyecek olması ziyaretçiler açısından büyük fırsat oluşturuyor.

Türkiye, dünya denim pazarında önemli bir rol oynuyor

Denim ihracatında dünya dördüncüsü olan Türkiye, dünya denim pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Türkiye’de, yıl içerisinde 350 milyon metrelik denim üretiliyor. Denim üretimiyle birlikte ülkemizin, ihracat ağı da ciddi bir şekilde büyüme gösteriyor. Katma değerli ürünlerle büyüyen sektörde hem üreticiler hem de perakendeciler yatırıma hazırlanıyor. Türkiye; kendi markalarını yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri ile dünya denim modasına yön veren ülke konumunda bulunuyor.

Ülkemiz, 2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldı. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi oldu.

Türkiye’nin en fazla denim kumaşı ihraç ettiği ülkelerin başında; Tunus, Mısır, İtalya, Fas ve Bangladeş geliyor.