İTHİB Kumaş Tasarım Yarışmasına Muhteşem Ödül Gecesi

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11 finalistin 4’er kumaş tasarımı ile hazırlanan Tuvana Büyükçınar Demir imzalı koleksiyon, Demet Şener Küpeli’nin baş manken olarak yer aldığı özel defilede sergilendi.

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı yarışmada, Pele’nin Gözyaşları tasarımıyla Damla Güden 1., Row and Refine Shine tasarımıyla Hale Yılmaz 2., Flawed Symmetry tasarımıyla Mithila Amy Mohan 3. oldu. Jüri üyeleri arasında yer alan ünlü sanatçı Mustafa Sandal, yeni albümünden seslendirdiği şarkılarıyla geceye renk kattı.

2005 yılından bu yana Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, yetenekli gençlerin sektöre hızla kazandırılması ve özgün tasarımlar yaratılarak katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesi amacıyla düzenlenen 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Raffles İstanbul’da gerçekleşti.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliği ile Tuvana Büyükçınar Demir’in organizasyonunu yürüttüğü.İTHİB tarafından düzenlenen görkemli geceye, aralarında Azra Akın, Ebru Akel, Burcu Kara, Tuğçe Bayat, Yasemin Taciroğlu, Nefise Karatay, Sitare Akdilek, Günseli Kato, Emel Ayaydın, Zeynep Üstünel ve Jale Balcı’nın bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde baş manken olarak Demet Şener Küpeli podyuma çıktı. Yerli ve yabancı tasarımcılar, akademisyenler, tekstil sektörünün duayen isimleri ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan jüride bu yıl M. Fatih Bilici, M. Zekeriya Tanrıverdi, Ahu Yağtu, Alara Koçibey, Daan Roosegarde, Feryal Gülman, Filiz Tunca, Nejdet Ayaydın, Nomi Kleinman, Nur Bilen Yavuzer, Özgür Masur, Özlem Kaya, Sema Güral Sürmeli, Sinem Kınran Parlak, Siren Ertan, Süleyman Orakçıoğlu, Tamer Pala, Yıldırım Mayruk veZeynep Üner gibi moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yer aldı. Jüri üyeleri arasında Mustafa Sandal’ın da yer aldığı gecede, ünlü sanatçı sahne alarak şarkılarıyla törene renk kattı.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu “Pele’nin Gözyaşları” tasarımıyla “Damla Güden” 1. olarak 50 bin TL. para ödülü almaya hak kazandı. Birinci seçilen Damla Güden ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün elinden aldı. Row And Refine Shine tasarımıyla Hale Yılmaz 2., Flawed Symmetry tasarımıyla Mithila Amy Mohan 3. oldu. Dereceye giren ilk üç finalist, dünyanın önde gelen fuarlarından Premiere Vision Paris Fuarını ziyaret etme hakkı elde etti ve 6 aylık dil eğitimi ile ödüllendirildi. Ayrıca ikincilik ödülünün sahibi Hale Yılmaz 25 bin TL, üçüncülük ödülünün sahibi Mithila Amy Mohan ise 12.500 bin TL kazandı. Bununla birlikte dereceye giren adaylar Ticaret Bakanlığı’nın onaylarıyla yurtdışında eğitim hakkına sahip oldular. SİNGER ise dev yarışmanın tüm finalistlerine dikiş makinası hediye ederken Ceylan Şenkal isimli tasarımcı SİNGER Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi.