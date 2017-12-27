ITEKS, Andritz Küsters’in Türkiye Temsilcisi Oldu

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İnter Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.- 1984 yılından bu yana ülkemizde Tekstil boya – baskı – terbiye alanında; Brückner, Osthoff, Erhardt + Leimer, Fong’s, Then, Goller, SPG Prints / Stovec, Lacom, ETF, ATF gibi dünyanın lider isimlerinin Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.

Andritz Küsters, Tekstil kalenderleme işlemlerinde 150 yılı aşan bilgi birikimi ve imal etmiş olduğu 3.500 den fazla tekstil kalenderinden oluşan tecrübesi ile konusunun standartlarını belirleyen bir firmadır. Özellikle 2017 yılı başından itibaren kalender konusunda mutlak bir uzman isim olan Bay Rolf Ramish’in bünyelerine katılmasıyla rakipsiz bir konuma yükselmiştir. Bilindiği gibi tekstil işleminde kumaşın üst kalitede bir değer kazanması; daha yumuşak, daha parlak, daha canlı ve İpeksi bir dokunuşa sahip olabilmesi kalenderleme işlemi ve doğru bir kalender kullanımı ile gerçekleşir. Andritz Küsters kalenderleri ile parlaklık, hacimleme, yumuşak tuşe, ipeksi bitim, düzgünlük, emboss ( desenleme ), laminasyon ve diğer bütün bitim işlemleri başarılı ile uygulanmaktadır. Andritz Küsters, üç farklı kontrollü – basma ( defleksiyon ) rolik teknolojisine sahip tek imalatçıdır. S-Roll, Hycon-Roll ve Xpro Roll teknolojileri firmanın rakipsizliğinin özüdür. Bütün rolik çeşitleri Krefeld – Almanya’daki fabrikada imal edilmekte ve sevk edilmeden önce test edilmektedir. En üst kalitede ve mükemmel esneklik sağlanmaktadır.

TEKSTİL KALENDERİNDE MÜKEMMELLİK

Max.400 N/mm çizgisel basıncı ile teXcal S-roll çoklu kullanım amaçları için standartlar ve fırsatlar yaratan bir niş markadır. Termo-elastik homojen polyamit FlexRoll kovanı ile birinci sınıf etkiler oluşturur. Kompak dizaynı sayesinde son derece az yere ihtiyaç duyar. Komple monteli kablolandırılmış ve test edilmiş halde olması nedeni ile kalender hemen devreye alınabilir.

Uygulamalarının yapıldığı son ürünler; ev tekstilleri, dış giyim, denim, döşemelik malzemeler, black-out ya da gölgelik gibi ışıktan koruma ürünler, filtre kumaşları, hava yastığı, duvar kaplamaları…

DIŞ GİYİM VE EV TEKSTİLİNDE UZMAN

Tek bir dönüşte size sağladığı yarar ikiye katlanır. Özellikle elbise ve ev tekstillerinde, bir kumaş geçişinde, parlaklık ve yumuşak tuşe gibi iki avantaj sağlar. Dış giyim ve ev tekstilinde yumuşak dokunuş ve parlaklık çok istenen etkilerdir. TeXcal hycon kalender, L-şeklindeki düzenlemesi ve üstteki ve arkadaki nipte sınırsız çizgisel basınç ayarlanabilmesi özelliği ile sadece yumuşak tuşe etkisi değil düzgünlük ve yoğunluk gibi diğer çoklu etkileri de sağlar.

Uygulamalarının yapıldığı son ürünler; ev tekstilleri, gömleklik kumaşlar, örgü kumaşlar, astarlıklar…

TEKSTİL KALENDERLERİNDE DEVRİM

Bu kalender, iki bağımsız nip ile esnekliği maksimuma çıkararak sizi bir kademe daha ileri götürür. Dikiş yerlerinde kumaş firesini en aza indirerek üretim işlemlerinizde esas bir ekonomik avantaj sağlar. İster paraşüt kumaşları, yelken bezi , spor giysileri veya isterse tüy geçmez tekstiller olsun teXcal trike kalender istenilen her uygulamayı mükemmel karşılar.

Kullanıcı dostu olmasından başka kalenderlerin yüksek derecede esneklik, üretim tekrarlanabilir iliği ve işlem kontrolü sağlaması istenir. Patentli teXcal trike talepleri ideal olarak karşılar ve sofistike teknik tekstiller için yeni standartları belirler. Yenilikçi teXcal trike üçgen rolik düzenlemesi ile üç rolikli bir kalenderdir. Isıtılmış bir üst rolik ve aynı yada farklı basma kontrollü iki rolikle birimsel basınç ayarlaması sağlar.Ürüne bağlı olarak: kumaş öndeki nipten, arkadaki nipten ya da her ikisinde birden geçirilebilir.

Uygulamalarının yapıldığı son ürünler; paraşüt kumaşları, yelken bezleri, spor giysileri, ambalaj malzemeleri vb.

İSTEĞE BAĞLI ÇÖZÜMLER

Andritz Küsters firmasının son yeniliği sizleri standartların ötesine taşımaktadır. Andritz teXcal s-roll ve teXcal trike kalenderlerini kombine ederek seçeneklerinizi çoğaltmıştır. Bu sistem üretiminizde son derece yüksek esneklik ve son ürününüzde eşsiz bir bitim sağlamaktadır. Lider bir tekstil endüstrisi tedarikçisi olarak araştırma ar-ge bölümümüz en uçtaki taleplerinize bile yoğunlaşmaktadır .TeXcal s-roll ve teXcal trike modellerini bir hata yerleştirerek size kumaş eni, hızı, çizgisel basıncı veya bitiş efekti seçeneklerinde maksimum esnekliği sağlamaktadır. Tek bir kalender veya kombine iki kalender optimum sonuçları sağlamaktadır. Andritz ile ortaklık tekstil terbiyesinde yeni temel ölçütleri belirler.

Uygulamaların yapıldığı son ürünler; Teknik tekstiller, geleneksel tekstiller, Afrika Damask.

ÖZEL İSTEKLERİNİZE YANIT VEREN ÖZEL UYGULAMALAR, ÖZEL MAKİNELER

Özel uygulamalar ve niş pazarlardaki çok sofistike sonuçlar için çözümlere yoğunlaşma firmanın diğer bir çalışma alanıdır. Özel talepler özel çözümler ister ve mükemmel teknolojisi ile Andritz size bunu sağlar.

GOFRAJ (EMBOSSING ) UZMANI

Kadife, plush, kürk, elbise ve döşemeliklerde teXcal gofraj kalenderi, düz ve havlu kumaşları desenlemede ve metallik ve transfer baskı uygulamalarında doğru çözüm olup kovanı çok kolay değiştirilebilen bir teknolojiye sahiptir.

TEKSTİL CRUSH İŞLEMİNDE USTA

ANDRITZ teXcalcrush terbiye sistemi ramöz işlemi sonrası bitmiş kumaşın kırılmasında, düzlenmesinde kullanılır. Yatay düzenlemeli rolikler, köpük kaplamalı black out perdelikler için çok iyi sonuçlar sağlar. Kompakt dizaynı ve Optimal malzeme beslemesi ile herhangi bir terbiye hattına kolaylıkla adapte edilebilir.

Uygulamaların yapıldığı son ürünler; Black out, Köpük kaplı ürünler.

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