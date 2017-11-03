İtalyan tekstil makineleri endüstrisi: Veriler

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İtalya’da toplam yaklaşık 12.000 çalışanı için tekstil makineleri ve aksesuarları üreten yaklaşık 300 şirket var. 2016’da İtalyan üretimi, 2,7 milyar avro, ihracat 2,3 milyar avro idi. Dünya seviyesinde İtalya, Almanya, Çin, Japonya ve İsviçre ile birlikte tekstil makinelerinin ana tedarikçilerinden biridir. Tekstil makinelerinin dünya ihracatında İtalyan pazar payı yaklaşık % 11’dir. İtalyan tekstil makineleri üreticilerinin geniş arzı, tüm potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına izin veriyor. İhracat, yaklaşık 130 varış ülkesinde gerçekleşen toplam satışların % 85’ini temsil etmektedir. Bu uluslararasılaşma süreci ve sektördeki inovasyon mesleği ile birlikte İtalyan şirketler, İtalyan tekstil makineleri endüstrisinin dünya çapında lider konumunu güçlendirip konsolide etmelerine izin verdi. 2017 yılının ilk beş ayında tekstil makinelerinin ihracatı, Asya (% 49), bunu Avrupa (% 34), Kuzey Amerika (% 7), Latin Amerika (% 5) ve Afrika (% 5) ile izledi. İtalyan tekstil makinelerinin ihracatı için en büyük katkı Çin’den geldi. 2017 yılının ilk beş ayında, Çin pazarına yönelik İtalyan ihracatı 139 milyon Euro olarak gerçekleşti. Çin’i Türkiye 66 milyon Euro, Hindistan 54 milyon Euro ve Bangladeş 41 milyon Euro ile takip etmektedir. İtalyan üreticilerinin arzı, tekstil makinelerini bölebileceğimiz klasik sektörlerin tümünü kapsar. Yurtdışı İtalyan satışları şu ana sektörlere ayrılmıştır: % 30 boyama, bitirme ve baskı makineleri, % 24 aksesuar, % 23 iplik makineleri, % 10 örgü makineleri, % 7 dokuma makineleri ve % 6 diğer makineler.

İTALYAN TEKSTİL MAKİNELERİ İMALATÇILARI İÇİN MÜKEMMEL BİR ORTAK: TÜRKİYE

Türkiye’nin uluslararası tekstil ve hazır giyim sektöründe oynadığı önemli rol, ülkeyi tekstil makineleri alanında dünyanın önde gelen pazarlarından biri yapmıştır. İtalyan ihracatı söz konusu olduğunda, Türkiye, İtalyan ihracatının % 8’ini oluşturan İtalyan tekstil makineleri endüstrisi için ikinci büyük pazar konumundadır. 2017 yılının ilk beş ayında, İtalyan pazarı ihracatı 66 milyon avroya ulaştı. En çok talep edilen İtalyan makine, eğirme sektörü için (Türkiye’ye yapılan toplam ihracatın% 33’ü), bunu örgü makineleri (% 26) ve tamamlama makineleri (% 20) izlemektedir. ACIMIT tarafından uzun yıllardır İtalyan Ticaret Geliştirme Ajansı ile işbirliği içinde geniş bir promosyon girişimi programı gerçekleştirildi. Birçok İtalyan tekstil makine şirketi genelde ana Türkiye fuarlarına açılıyor ve iki sektör arasındaki bağlantıları güçlendirmek için Türkiye’deki tekstil operatörleri için bazı atölyeler düzenleniyor.

ACIMIT PROFİLİ

ACIMIT, İtalyan tekstil makineleri şirketlerinin çoğunu bir araya getiren özel bir ulusal kurumdur (tüm İtalyan tekstil makine üretiminin yaklaşık% 80’ini oluşturur). Dernek temel amacı, İtalyan tekstil makinelerini teşvik etmek ve üye şirketlerin faaliyetlerini yurt dışında ağırlıklı olarak desteklemektir. ACIMIT, İtalya ve yurtdışında sergiler, teknik seminerler, misyonlar düzenlemektedir. Bu faaliyetlerin çoğu İtalyan Ticaret Ajansı ve İtalyan Ekonomik Gelişme Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. ACIMIT, Avrupa’daki 600’den fazla şirketi bir araya getiren CEMATEX’in bir üyesidir (Comité Européen des Constructeurs de Machines Textile). Cematex’in temel görevlerinden biri, tekstil makineleri endüstrisinde dünya çapında en önemli fuar olan ITMA’nın organizasyonu ve tahsisidir. İtalyan tekstil makineleri firmaları, ürünleri, iletişim bilgileri ve daha fazlası hakkında bilgi ACIMIT web sitesinde (www.acimit.it) bulunabilir.

ACIMIT SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER PROJESİ

Global pazarda rekabet içinde kalmak isteyen bugünün tekstil üreticileri, işçilik kalitesini düşürmeden üretim maliyetlerinde gerçek tasarruf sağlayabilen teknolojiye güvenmek zorundadır. Bu nedenle, daha globalleşen işletmeler Made in Italy makinelerini yeni yatırım planlamada dikkate alıyor. ACIMIT tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Teknolojiler projesi (http://www.green-label.it/) sayesinde İtalyan şirketlerinin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik çabaları İtalyan ürünlerini oldukça rekabetçi yapıyor ve en üst düzeyde teknoloji üretiyor. Sürdürülebilir Teknolojiler projemizin başlatıldığı 2011 yılından bu yana, ACIMIT üyesi ve katılımcılarının bu projeye olan bağlılığı, yeni makinelerin su, enerji ve hammadde kullanımını azaltmaya yönelik üretim gereksinimlerine uyarlanarak önemli ölçüde büyümüştür. Pazar olumlu tepki verdi. Müşterilerimiz, yeşil etiketimiz tarafından sertifikalandırılmış makinelerin kullanımı ile mümkün olan su, enerji ve kimyasal madde tüketiminde% 20’yi aşan indirimlerle araştırmamızın faydalarını bizzat anlamıştır.

#ACIMIT, #İtalya, #teknoloji