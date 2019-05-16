İsviçre’ye özgü yeniliğin gücünü hisset…

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ITMA 2019 İsviçreli makine üreticilerinin ‘yenilikçi DNA’sını gösterecek

Tekstil makineleri üreticileri ve müşterileri için ITMA, son teknoloji eğilimlerini ve en yeni makine gelişmelerini keşfetmek isteyen birçok temsilciyi çeken ‘dünyanın en büyük şovu’. 4 yılda bir yapılan bu etkinliğin 2019’da yapılacak olanı Barselona’da Haziran ayında düzenlenecek ve ITMA fuarlarına katılımları daima yoğun ziyaretçi ilgisi çeken İsviçreli tekstil makinesi şirketleri de yine bu fuarda olacaklar. ITMA 2019’da fuara İsviçre’den katılacak 63 katılımcının çoğu sergiye kendi ülkelerinin temsilci kurumu olan İsviçre Tekstil Makineleri Derneği (SWISSMEM) adı altında katılacak ve bu kurumun Başkanı Ernesto Maurer heyecan verici ve dinamik özgün yenilik sözü veriyor:

“İsviçreli makine üreticileri daima büyük fuarlarda en çok göz önünde olan sunumları yapmaktadır” diyor Ernesto Maurer. “Barselona’da da bu yıl aynısı olacak, çünkü üyelerimiz kesinlikle, tekstil ve daha geniş bir alanda çığır açan birçok buluş sayesinde ulusal DNA’mıza işlemiş İsviçre yenilikçiliği geleneğinin gücünü gösterecekler.”

ITMA fuarında kanıtları görülecek tekstille ilgili mevcut ve devam eden yeniliklerin yanı sıra Swissmem, kalıp çikolata, gazlı içecekler ve bilgisayar faresi gibi tarih yazan yenilikler getiren yenilikçilik ruhunun altını çizmek istiyor. Tarihi endüstri devrimine ve dünya çapında tekstil üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda 4,000 yıllık uzmanlıktan daha fazla bir süreye dayanan İsviçre Tekstil Makineleri Kurumu üyelerinin mirası çok etkileyici.

20-26 Haziran tarihleri arasında yapılan ITMA’da, elyaf ve iplik üretiminden tutun, örme, dokuma, dokunmamış malzemeler, boyama ve bitirmeye kadar tekstil tedarik zincirinin yanı sıra bütün büyük sektörler İsviçreli katılımcılar tarafından kapsam altına alınacaktır. Tekstillerin test edilmesi, kalite kontrol ve iplik bükme gibi bütün bu sayılan disiplinlerin çoğunda İsviçreli firmalar dünya lideridir. Gelenekler İsviçre’nin yenilikçi ruhuna önemli bir zemin hazırlıyor fakat günümüzdeki gelişim, dijitalizasyon, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği yanında hemen hemen çalışmalarının her yönünü destekleyen veri işleme ve yorumlama alanlardaki modern ve gelecek trendlerinin ön saflarında bulunan şirketlerde görülüyor. İsviçre Tekstil Makineleri Derneği Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder, – özellikle tekstil işinde amansız küreselleşmesinden dolayı endüstrinin değişmekte olan zorluklarla yüzleştiğini kabul ediyor. “Finansal olarak güçlü şirketlerimiz ve tabii ki de ‘yaratıcı DNA’mızın mümkün kıldığı makine ve ekipmanların süregelen gelişiminden dolayı biz İsviçre’de yaşayanlar tekstil dünyasının devam eden evrimine ayak uyduracak yapılara ve güce sahip olduğumuzu biliyoruz.” dedi.

“Piyasaya sunduğumuz şeyin özü olan müşteri ihtiyaçları ile de aynı zamanda ortak bağlılığımız var. Son olarak, iş hedeflerine ulaşmaları ve sürdürülebilir karlılık elde etmelerine yardımcı olmak için müşterilerimize katma değer sağlama hedefimiz var.”