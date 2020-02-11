İstihdam piyasası hareketlilikle başladı

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Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in, istihdam piyasasının nabzını tutmak amacıyla her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Ocak 2020 verileri açıklandı. Ocak ayında yayınlanan yeni iş ilanlarının sayısı, 19 bini geçerek, 2018 Haziran’dan bu yana kaydedilen en yüksek değere ulaştı. Böylece geçtiğimiz ay; Ocak 2019’a göre %28, Aralık 2019’a göre ise %16 oranında daha fazla yeni iş ilanı yayınladı. Mevsim etkisinden arındırılmış Kariyer.net verilerine bakıldığında ise; ocak ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayılarında, Aralık 2019’a göre %31, Ocak 2019’a göre %28 oranında artış yaşandığı görüldü. İstihdam piyasasının yeni yılın ilk ayına hareketli girmesi, 2020 için de umut verdi.

Kariyer.net’in her ay yayınlanan on binlerce iş ilanı ve 12 milyonu aşkın iş başvurusuna dayanarak oluşturduğu İstihdam Endeksi; istihdam piyasasına ilişkin güncel verileri paylaşarak yeni iç görüler sunmaya devam ediyor. Ocak ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayısı geçtiğimiz aya göre %16, geçtiğimiz yıla göre ise %28 oranında arttı. Ocak ayında toplam iş ilanı sayılarında, geçen aya göre %6, geçen yıla göre %10 artış görüldü. Yılın ilk ayıyla birlikte yeni iş ilanı sayılarında görülen artış; istihdam piyasası için 2020 yılına dair umut verdi.

En çok iş ilanı tekstil sektöründe:

İstihdam Endeksi ocak ayı verilerine göre, yeni yılın ilk ayıyla birlikte istihdam piyasasında yaşanan hareket hemen hemen tüm sektörlere olumlu yansıdı. Ocak ayında en fazla iş ilanının yayımlandığı sektör 5.189 ilanla Tekstil oldu. Tekstil sektörünü sırasıyla Bilişim (5.154), Üretim&Endüstriyel Ürünler (4.221) ve Sağlık (4.173) sektörleri takip etti.

Turizmde artış dikkat çekerken otomotivde toparlanma gözlendi

Ocak ayı içerisinde yayınladıkları iş ilanlarında, bir önceki aya göre en çok artış görülen sektörler sırasıyla; Turizm (+%21), Otomotiv (+%10), Finans (+%9) ve Sağlık (+%8) sektörleri oldu. Bu sektörlerin en çok iş ilanı yayınladıkları pozisyonlar ise şöyle sıralandı:

Turizm sektöründe; Resepsiyonist, Garson ve Barista,

Otomotiv sektöründe; Satış Danışmanı Servis Danışmanı ve Arge Mühendisi,

Finans sektöründe; Müşteri Temsilcisi, Satış Uzman Yardımcısı ve Saha Satış Temsilcisi,

Sağlık Sektöründe; Hemşire, Tıbbı Satış Mümessili ve Estetisyen.

Endeks verilerine göre dikkat çeken bir diğer sektör ise Perakende oldu. Perakende sektörü yeni iş ilanı sayılarında, geçtiğimiz yıla göre %80 oranında artış kaydetti. Perakende sektörünü Gıda (+%27) ve Finans (+%19) sektörleri izledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde ise geçtiğimiz yıla göre; Perakende (+%88), Gıda (+%50), Otomotiv (+%45), Eğitim(+%36), Kimya (+%34), Elektrik&Elektronik (+%31), Sağlık (+%30), Üretim(+%24), Turizm(+%24), Enerji(+%22) ve Tekstil (+%22) sektörlerinde artış yaşandığı görüldü.

En çok iş ilanı bu illerde yayınlandı:

Ocak ayında en çok yeni iş ilanı yayınlayan şehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Yeni iş ilanı sayılarında geçen aya göre en fazla artış gösteren iller; Muğla (%+41) ve Şırnak (+%41) oldu. Bu iki şehri, Batman (+%38), Siirt (+%38), Iğdır (+%31) ve Rize (+%30) izledi.

İşin Olsun uygulaması mavi yaka istihdamına katkısını sürdürdü

Mavi yaka istihdam piyasasında cama ilan asarak ya da eşe dosta sorarak iş ve eleman arama yöntemini ortadan kaldıran İşin Olsun uygulaması, İşin Olsun’un verilerine göre ocak ayında en fazla yeni iş ilanı; Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi ve Motorlu Kurye pozisyonları için yayınlandı.