İşte geleceği şekillendirecek teknoloji trendleri!

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Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi Softtech, önümüzdeki dönemde yükselişte olacağı öngörülen trendleri “2020 Teknoloji Raporu”nda bir araya getirdi. Raporda yapay zekadaki verimlilik senaryolarından 5G teknolojisinin akıllı şehirlere etkisine, veri güvenliğinden otonom araçlara kadar geleceği şekillendirecek teknolojiler, inovasyonu ve girişimciliği ön plana çıkaran bir bakış açısıyla ele alınıyor.

Teknoloji trendlerinin hayatımıza etkisini çok yönlü bir bakış açısıyla ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendirmek üzere Softtech tarafından hazırlanan “2020 Teknoloji Raporu” yayımlandı. Bu yıl üçüncüsü yayımlanan raporda, geleceğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne zaman ‘radar’a gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler yer aldı.

Murat Ertem: Yeni çağa hep birlikte hazır olmalıyız

Rapora dair değerlendirmede bulunan Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi olarak, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm ekseninde şekillenen geleceğin trendlerini her yıl bu rapor ile yeniden ele alıyoruz. Yeni çağ baş döndürücü bir hızla yaklaşırken bu çağa hep birlikte hazır olmamız, trendleri yakalamamız, hatta trendlere öncülük etmemiz gerekiyor. Bu nedenle başta bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında olmak üzere, teknoloji trendlerinin yeni çağa etkilerini değerlendiriyoruz. Bunu yaparken de teknolojilerin avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra yasal kısıtlar, iş modelleri ve paranın yönü gibi konuları da göz önünde bulunduruyoruz. Raporumuzun yalnızca sektör profesyonellerine değil, teknolojiye ilgi duyan herkese faydalı bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

Softtech’in 2020 Teknoloji Raporu; “Teknolojilerin Geleceği”, “Finansal Teknolojiler”, “Dijitalleşme ve Sektörler” ve “Girişimcilik ve Ekosistem” olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Dünyadaki önemli araştırmalar, akademik makaleler ve gelişmelerin analiz edildiği raporda bu yıl ilk kez Prof. Dr. Selim Yazıcı, Dr. Sertaç Doğanay, İhsan Elgin, Volkan Sezgin ve Dr. Soner Canko gibi konusunda uzman konuk yazarlara yer verilerek kolektif bir vizyon ortaya konuldu.

5G teknoloji akıllı şehirler doğuracak, veri güvenliği stratejik bir konu olacak

Raporun “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde, ‘aracısızlaştırma’, ‘yapay zeka’, ‘artırılmış gerçeklik’ ve ‘nesnelerin interneti’ çerçevesinde önümüzdeki dönemde hayatımızda daha geniş bir yer tutacak gelişmeler masaya yatırılıyor. 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile akıllı şehir çalışmalarının hız kazanacağına değinilen raporda, yapay zekanın ise verimlilik odaklı senaryolarla ön plana çıkacağı belirtiliyor. Günümüzde teknoloji alanındaki en önemli konulardan biri haline gelen veri güvenliğinin de devletler tarafından stratejik bir konu olarak ön plana çıkacağı öngörülüyor.

Finans erişiminde fintech’ler ön plana çıkacak

Özellikle son on yılda finansal sektördeki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen fintech’lere, “Finansal Teknolojiler” bölümünde geniş bir yer ayrılıyor. Raporda fintech’lerin, dünyada finansman erişiminin artırılmasında büyük rol oynama potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu bölümde ayrıca, uluslararası para transferlerindeki yeni gelişmeler, sigortacılık trendleri, varlık yönetimi teknolojileri ve açık bankacılığın geleceği hakkında detaylı bilgi ve analizler yer alıyor.

Uçan araba artık çok uzak değil!

Softtech’in her yıl ilgiyle beklenen teknoloji raporunun “Dijitalleşme ve Sektörler” bölümünde, sağlıktan tarıma kadar farklı sektörlerdeki gelişmeler ayrıntılarıyla ele alınıyor. Raporda, uzay ulaşımı, demiryolu ulaşımı ve sürücüsüz araçlardan sonra uçan arabaların da yakın bir gelecekte, aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkenin gündeminde daha geniş yer tutacağına da dikkat çekiliyor.

Türkiye’deki startup’lar küresel sahnede

2020 Teknoloji Raporu’nun son kısmında ise “Girişimcilik ve Ekosistem” konusu ele alınıyor. Girişimcilik ekosisteminde bankaların yeri, melek yatırımcılar ve sözleşme bazlı yatırımlar hakkında bilgi verilen bölümde ekosistem karşılaştırmaları da tüm detaylarıyla yer buluyor. ABD, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerindeki ekosistemlerin mevcut durumuna ve geleceğine yönelik analizlere yer verilen raporun Türkiye ekosistemi bölümünde, startup’ların küresel sahnede daha rekabetçi olmaya başladığı vurgulanıyor.