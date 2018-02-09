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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, “Yeni bir vizyon, yeni bir misyon ve yeni bir hedef söylemenin vakti geldi. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye” dedi.

Gülle, “Dünya’nın en hızlı büyüyen ekonomisi konumundaki Türkiye ekonomimiz, inanıyoruz ki 2018 yılında aynı başarıyı sürdürerek Hükümet – Sanayici el ele, önümüzdeki süreçte işsizlik ve enflasyon rakamlarına da olumlu yansıyacak.”

2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılı beklentileriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

“Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılı, bütün sektörlerimiz için adeta bir şahlanış yılı oldu. Milli sanayimizin sorumluluk bilinci ve hükümetimizle sıkı koordinasyon, ihracat rekorlarını beraberinde getirdi. Hiç şüphesiz sürdürülebilir büyümenin anahtarı ihracat. 2017 yılı başından beri Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin de ifade ettiği gibi kredi değerlendirme kuruluşları defalarca büyüme tahminlerini revize etmek durumunda kaldı. 3. Çeyrek büyüme rakamlarımızda ise ülkemiz dünya rekoru kırarak %11,1 oranında büyüme sağladı ve ihracatımızın büyümeye etkisi %3,5 oranında gerçekleşti. 2017 yılında rekorlar kıran ihracatımızın 2018 yılında bu rekorları taçlandıracağından hiç şüphemiz yok.”

Hükümetin ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşmada, geçen süreyi de göz önünde bulunduracak olursak gelinen nokta nedir? Hedefleri hala ulaşılabilir ve sürdürülebilir olarak değerlendiriyor musunuz?

“Ben Türkiye’nin 2023 için belirlediği hedefleri yakalayacağına yürekten inanıyorum. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 20 milyar Dolar olarak belirledik. Sektörümüzün ihracat hedeflerinden biri de Türkiye tekstil sektörünün dünya sıralamasındaki konumunu daha üst sıralara taşımak. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin Çin’den sonra en büyük, Dünya’nın ise 7. En büyük tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi konumundaki ülkemizi 2023 yılı sonunda ilk 3 ülkeden biri konumuna taşımak için büyük gayretlerle çalışıyoruz.”

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri (mikro ve makro olarak) dikkate alarak değerlendirecek olursak firma, sektör ve ülke açısından neler söylemek istersiniz?

“İhracatçılar olarak Dünya’daki siyasi gelişmelerin, yaşanan gerilimlerin ve dış ticaretteki daralmaların ülke ekonomimizi etkilememesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2017 yılında AB’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %1,6 oranında artarak 5,3 milyar Dolar değerinde gerçekleşti. Bu dönemde Afrika’ya ihracatımız % 4 artarak yaklaşık 900 milyon Doları; Amerika Kıtasındaki ülkelere ihracatımız %3 artarak 750 milyon Doları; Eski Doğu Bloku ülkelerine ihracatımız ise %14 oranında artarak 840 milyon Doları aştı.”

Başarılı ihracat yolunda Hükümet’le birlikte mi yoksa Hükümete rağmen mi yürüyorsunuz? Yani Hükümet bu konuda size yeterince yardım ediyor mu yoksa daha çok resmi engellerle mi karşılaşıyorsunuz?

“2016 yılında ülkemiz zor bir dönemden geçti. Ancak uluslararası finans kurumları ve kredi derecelendirme kuruluşları ülkemiz ile ilgili olumsuz bir 2017 tablosu ortaya koyarken; Türkiye’nin milli gücü ihracatçılar olarak bizler devletimize ve milletimize güvenerek 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ettik. Ülkemiz ile ilgili olarak oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin milli gücü ihracatçılarımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu atılım kararını Hükümetimiz ile sıkı koordinasyon içerisinde hayata geçirdik. İhracatçıya yeşil pasaport uygulaması, yatırım ve teşvik sistemi, EXİMBANK Destekleri, Kredi Garanti Fonu ve daha birçok yapısal reform; rekorlarla taçlanan bir yıl geçirmemizi sağladı. Dünya’nın en hızlı büyüyen ekonomisi konumundaki Türkiye ekonomimiz, inanıyoruz ki 2018 yılında aynı başarıyı sürdürerek Hükümet – Sanayici el ele kazanılan bu rekor başarılar; önümüzdeki süreçte işsizlik ve enflasyon rakamlarına da olumlu yansıyacak.”

2023 hedeflerine ulaşmada Hükümet’ten beklentileriniz veya çözülmesini istediğiniz konular nelerdir?

“2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılar olarak hep çözüm odaklı çalıştık. Çünkü ihracatçı sorun değil; sorunlara çözüm üretir. Hedeflerimiz daha çok üreten, daha yüksek katma değerli üreten, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Bunun için ihracatçının sadece ihracat ile uğraşacağı bir sistem kurguluyoruz. Türkiye’nin 7/24 ihracat yapabilecek potansiyeli var. 3 vardiya üretim yapan ihracatçılarımızın ihracat işlemlerinde mesai saatleri içerisine sıkıştırılmasını artık aşmamız gerekiyor. Gümrüklerimizin otomasyon sistemi 7/24 ihracata hazırdır. 7/24 kesintisiz ihracatı başlattığımız anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve hedef olarak gösterdiği gibi İstihdam Seferberliği kapsamında +2 istihdam da fazlası ile gerçekleştirilecektir. Misyonumuz 7/24 ihracat, vizyonumuz ihracat 4.0 ve hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir!”

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