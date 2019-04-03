İstanbul Boyahanesi için komple Econtrol

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İstanbul Boyahanesi, yeni Monforts teknolojisine yapılan yatırımlarla birlikte 2019 yılında dokuma ürünlerinin üretim ve boyama işlemlerinde kapasitesinin, aylık 2,5 milyon metrekareye çıkarılmasını planlıyor.

Şirket aynı zamanda, tüm işlemlerin yönetim odasındaki akıllı telefon ya da TV üzerinden sanal kontrolü için kendi özel yazılımıyla işlem yapan, Türkiye’deki ilk ve tek boyahanedir. Özel uygulama tabanlı program, yazılım mühendisliği konusunda geçmişi olan firmanın kurucu ortağı ve direktörü Kemal Taşkın tarafından geliştirilmiştir ve tüm makine parametreleri ve operatör faaliyetleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır. Kendisi “Şimdi bunu daha da geliştiriyoruz ve yakın gelecekte tek seferde işleme aldığımız miktarlar için daha doğru finansal tahminler sağlayabilecek duruma geleceğiz” demektedir. Bu gelişme, Monforts’un Endüstri 4.0 ve otomasyon alanında, en yeni uygulaması olan Qualitex 800 kontrol sistemi ve Monforts teknolojilerinin akıllı telefon ve tablet cihazlarla uzaktan görselleştirilmesi konusunda daha önceden gerçekleştirmiş olduğu Web-UI uygulaması ile henüz ortaya çıkardığı yenilikle özelinde birçok ortak noktası bulunmaktadır.

THERMEX ECONTROL

Çerkezköy’ün önemli tekstil merkezlerinden birisi olan İstanbul Boyahanesi, daha önce mevcut olan eski bir boyahanenin yerinde 2017 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen iki tekstil toptancısı olan ve bir tanesi günlük giyim ve dış giyim için üretilen kumaşlar konusunda uzmanlaşmış Yılmaz Kumaşçılık ile diğeri gömlek ve takım elbise kumaş üretimleri konularında uzmanlaşmış Erika Kumaşçılık ortak girişimi olarak kurulmuştur. Kuruluşundan hemen sonra, bu yeni şirketin ilk hamlesi, yeni bir Monforts Thermex Econtrol sürekli boyama hattı sipariş etmek olmuştur.

İlk olarak aldıkları, daha doğrusu bir bakıma miras gibi aldıkları bu ekipmanın, 23 yıllık bir Monforts Montex Stenter makinesi olduğunu belirten Taşkın, “Bu makine Sadece 300 g / m2 ve üzeri ağırlıklara sahip ağır kumaş üretimi için uygundu. Yeni Thermex sistemi 80 g / m2 kumaş ağırlıklarına inmemize olanak sağlamaktadır. Elimizdeki eski ped boyama sistemi aynı zamanda çok zaman almakta idi. Thermex, daha ağır kumaşlar için işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltmamıza izin verirken, aynı zamanda ürün sunumumuzu önemli ölçüde genişletmiştir. Örneğin, sonuçları anında görmemize, reaktif ve dispersiyon boyama arasında kolayca hareket etmemize olanak tanıyan son derece çok yönlü bir seridir,” dedi.

SAĞLADIĞI TASARRUFLAR

Fabrika müdürü Hakan Kaplan’da, “Elbette, kimyasallar ve enerji kullanımı açısından kıyas götürmez ve Thermex ile elde edilen tasarruflar gerçekten dikkate değerdir. Aynı zamanda çok daha uzun kumaş partileri çıkarabilmemizi sağlamaktadır.” dedi. Thermex Econtrol serisi, 1,8 metre çalışma genişliğine sahiptir, pamuk ve polyester kumaşların seçilmiş reaktif ve dispersiyon boyarmaddelerle tek banyoda sürekli boyanmasına ve ayrıca pamuklu polyester karışımların indirgeyici ara temizlemeden işlenmesini sağlayarak diğer ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır. Geliştirilmiş yıkama ve kaynatma haslığı için indanthren fıçı boyalarının kullanımı veya son derece geniş bir renk efekti yelpazesi elde etmek için reaktif boyalı pamuklu kumaşlarda daha fazla boyama imkânı gibi diğer işlemler de gerçekleştirilebilmektedir. Seri, Monforts’un boyama ve terbiye teknolojisinin Türkiye genelinde sorumluluğunu üstlenmek üzere Şubat 2016’da kurulan İstanbul merkezli Monforts’un ortağı Neotek Tekstil tarafından mevcut fabrika içinde çok dar bir alana kurulmuş ve böylelikle devreye geçirilmiştir. Neotek, kuruluşundan bu yana kısa bir süre önce, ülke genelinde 50’den fazla Monforts ürün yelpazesinden uygulamalar gerçekleştirerek, devreye sokmuştur.

SÜREKLİ KALİTE

Neotek kurucu sahibi Ahmet Kılıç, “Monforts Montex Stenter gerçek anlamda bizim temel ürünümüzdür ve avantajları çok iyi belirlenmiş bir üründür. Monforts güvenilir elektronik kullanım teknolojisi ile müşterilerimizin sürekli yüksek kaliteye ulaşmalarını sağlar. Elde edilen enerji tasarrufları ile aynı zamanda paradan tasarruf etmelerini ve dayanaklı olmalarını sağlayan Monforts stenterleri, daha az yedek parça ihtiyacı ve daha az bakım gerektirmektedir. Monforts makinelerinde bulunan bileşenlerin tümü en iyisidir ve Türkiye’deki şirketlerin çoğunluğu ya zaten onlarla deneyime sahiptir ve bu sebeple markaya karşı bir güvenleri söz konusudur. Ya da Monforts teknolojisini doğal bir seçenek haline getiren rakiplerinin gerçekleştirmiş oldukları işleri ve referansları görmektedirler,” diyor.

Firmanın kurucu ortağı ve direktörü Kemal Taşkın, “Monforts ve Neotek’ten bugüne kadar aldığımız hizmetten çok memnunuz ve işimizi genişlettiğimiz sürece de sağlamış oldukları tüm teknolojik gelişmelere güvenmeye devam edeceğiz,” dedi.