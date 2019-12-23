İsmi bir şehir, hedefi bir dünya

Üniversiteniz bünyesinde kurulan Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin içeriği hakkında bizleri biraz bilgilendirir misiniz?

“24 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 30635 sayılı resmi gazetede, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan Merkezimiz, Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında tasarım, Araştırma-geliştirme ve ürün geliştirme odaklı faaliyetlerine büyük bir hızla başladı. Bilindiği gibi; rekabetçiliğin en önemli unsuru şüphesiz yeni ürün geliştirme ve yeni teknolojiler üretebilmektir. Günümüzde teknoloji ve tasarım geliştirmenin yolu, üniversitelerde yürütülen çalışmalarla bilginin üretilmesiyle, üretilen bilginin sanayide uygulamaya geçirilebilmesi ile mümkündür. Bu ekosistemin hayata geçirilebilmesi için en etkili bileşenin güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği olduğu gerçektir.

Bu nedenle bizlerde öncelikle tasarım merkezimizde, öncelikle bölge sanayisine sonrada tüm Türkiye ve dünyaya tasarım vermek, ileri teknoloji ve tasarım yoluyla geliştirilmiş katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamayı, patent, tasarım-marka tescilli oranlarının arttırılmasını ve aynı zamanda eğitim olan misyonumuzla ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ve sanayicinin beklentilerini de aşacak nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflenmekteyiz. Bu güne deri, tekstil ve seramik alanından kadar 12 kurumla işbirliği anlaşmaları yaptık bu firmalar dışında toplamda 30 firma tasarım faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 100’den fazla tasarım faaliyeti gerçekleştirdik. Bu noktada merkezimizde çalışan uzman kadro ile şirketlerin tasarım faaliyetlerini yürütüyoruz.

Merkez bünyesinde her üç alanda da hem mühendislerimiz hem de tasarımcılarımız birlikte çalışarak disiplinler arası bir çalışma prensibi ile hareket etmekteyiz. Merkezimin kurulmasından bu yana çok zaman geçmemesine rağmen Kısa zamanda birçok firma ile protokol imzaladık. Sektörün güçlü temsilcileri ile ikili ilişkiler kurduk, aynı zamanda yurtdışı işbirlikleri ile sektörel bağlarımızı da güçlendirmekteyiz.”

Bu merkezde yapılan çalışmalar ile sektöre hangi konularda ivme kazandırmayı hedefliyorsunuz?

“Merkezimin kurulma aşamasında çok geniş̧ tabanlı arama toplantıları gerçekleştirdik. Bu noktada, sanayimizin rekabet gücüne doğrudan etki eden önemli araçlardan biri olan tasarım, son dönemde dünyanın birçok gelişmiş̧ ve gelişmekte olan ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır ve önem kazanmaya da devam etmektedir. Nitekim birçok ülkenin sanayilerinin rekabet gücünü̈ artırmak amacıyla tasarıma yönelik stratejiler, politikalar geliştirdikleri ve uyguladıkları görülmektedir. Tasarımların ürünlere katma değer sağlayarak pazardaki satış̧ değerlerini artırması, firmaların konumlarını güçlendirmedeki rolü̈ ve firmaların kârlılık oranları üzerindeki etkisi gibi hususlar, bu alana olan ilgiyi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki belirle alanlarda uzmanlaşmış̧ üniversitelerin oluşturulması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen, “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı programıdır. Program kapsamında Uşak Üniversitesi, “Deri, Tekstil ve Seramik” alanlarında ihtisaslaşacak üniversite olarak seçilmiştir. Üç̧ ana sanayi dalında ihtisaslaşan tek üniversite olan üniversitemiz, 2016 yılının sonundan beri çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir. Bu görev üniversitemize verildikten sonra bütün paydaşlarımızla geniş̧ katılımlı toplantılar düzenlendi. Bu toplantılar sonucu sektörlerin ihtiyaçları belirlendi. Her sektörün kendi içinde farklılıkları olduğu gibi kesişen noktaları da vardır. Toplantılarda, bu üç̧ güçlü̈ sektörün üretim süreçlerindeki farklılıklar ve beklentilerindeki çeşitlilikler belirlenerek, ortak noktaları olan tasarım konusunda yol haritaları belirlenmeye başlandı. Ürün iyileştirilmesi ve yeni ürün geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların yanı sıra, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi gerekliliği olduğu belirlendi. Akabinde her üç̧ sektör içinde proje pazarları düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışı iyi örnek uygulamaları yerinde incelendi. Bu üç̧ alan için de üniversitemizin misyonu doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı. Sonuç̧ itibariyle Tasarım Merkezi kurulduğunda belirlenen 3 sektörün ihtiyaçlarının karşılamak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Özellikle üretim yapan firmalarla iş birliklerimizi geliştirerek öncelikle bölge ekonomisine katkı sağlamak için stratejiler geliştiriyoruz.”