İşletmelerde görünmeyeni görünür kılan teknoloji

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Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile işletmecilere ve tesislere ihtiyaç duydukları pek çok alanda özel çözümler sunuyor. Karmaşık süreçleri bulunan sanayi tesisleri ile geniş ve riskli çalışma ortamlarına sahip maden, inşaat ve havacılık alanlarında ekipmanları, malzemeleri, çalışanları ve araçları gerçek zamanlı olarak takip eden Wipelot, görünmeyeni görünür kılıyor. Kesintisiz üretime imkân tanıyarak üretim hacmini, hızını, verimliliği, çalışma ortamının güvenliğini ve çalışan sağlığını maksimum seviyeye çıkaran Wipelot, maliyetleri ise minimuma indiriyor.

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor.

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve makinaların birbirleriyle haberleşmesi anlamına gelen M2M (machine to machine) çözümleri sunan Wipelot, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımların geri dönüş hızını artırıyor, personel ve ekipman yönetimini iyileştiriyor ve iş ortamını daha güvenli hale getiriyor. Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunan Wipelot, tüm varlıkların ve varlıkların durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlıyor. Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor.

Her sektörün ihtiyaçlarına özel 200’e yakın ürün ve çözüm

Okyanus Teknoloji; Wipelot RTLS, Wipelot ISG, Wipelot SafeZone ve Wipelot OTX olarak dört ana başlık altında ürettiği farklı donanım ve yazılımlara sahip 200’e yakın ürün ve çözümüyle her sektörün ihtiyacına cevap veriyor. Bina içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olan Wipelot RTLS, varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Wipelot RTLS; personel takip sistemi, ekipman takip sistemi, madenci ve yer altı personel takip sistemi, araç takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi, mamul ve yarı mamul takip sistemi gibi çözümler sunuyor.

Kablosuz ölçümlemeleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçüp değerlendiren Wipelot OTX ürünü ise gerekli durumlarda uyarı veren sistemiyle çalışma ortamlarındaki riskli durumların oluşmasını engelliyor. Enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi de sağlayan Wipelot OTX, bu optimizasyon ile yüksek tasarruf olanağı tanıyor.

Wipelot ile çalışan sağlığı 7/24 korunuyor

Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olan Wipelot ISG, çalışanların her türlü koşul ve alanda güvenle çalışabilmelerini sağlıyor. Riskli işlerde görev alan veya yalnız başına çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkan tanıyan Wipelot ISG, çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen Wipelot ISG sistemi ile işgücü ve zaman kaybı da önleniyor. Wipelot SafeZone ürünü ise iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Acil durumda hızla müdahale

Takip edilmek istenilen bölgelere yerleştirilen aktif RFID radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı küçük elektronik cihazlar sayesinde tesislerde çalışanlar takip edilebiliyor. Olası bir tehlike veya kaza anında hareketsizlik, darbe veya düşme algılanıyor, alarm sistemi devreye girerek çalışanın yeri belirleniyor ve acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca çalışan, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabiliyor.