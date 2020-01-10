İşler zorlaşınca…

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İnovasyonun gücüyle, Swiss Textile Machinery üyeleri iplik imalat sektöründeki başarısını artırdı

İplik üreticileri, işler zorlaştığında- sık sık olduğu gibi- İsviçre’deki makinelerin, kilit bileşenlerin ve hizmetlerin ispatlanmış kalitesine güvenebileceklerini biliyorlar. Gerek yüksek hacimli segmentlerde gerekse de niş üretimlerde, Swiss Textile Machinery üyeleri dünya çapındaki iplikçiler ve sentetik elyaf üreticileri için iş başarısını artırmak için yenilikçi güce ve pazar odağına sahipler. Bu makale, bu geniş kapsamlı segmentte rekabetçi ilerleme için en son çözümlerden bazılarını tanıtmaktadır.

İsviçre, iplik eğirme işinde 200 yıldan daha eskilere dayanan tarihi köklere sahiptir. Gelişen fabrikaları, ilk olarak İngiltere’den ekipman ithal eden, 19. yüzyılın başlarında sanayileşmeyi kucaklayan ilk fabrikalar arasındaydı, ancak yakında modern başarılı makine imalatı sektörünün temeli olan ilk İsviçre yapımı eğirme tezgahlarına geçtiler. Bugün bile, küresel iplik üretimi büyük ölçüde doğuya doğru kayarken İsviçre üreticilerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi teknolojiyi sağlamaya devam ediyor.

Suni ve sentetik iplikler…

İsviçre’nin günümüzdeki iplik makinelerinin iplik üretimindeki dünyadaki öncülüğü Rieter Group’un ITMA 2019’da gerçekleştirmiş olduğu devasa sözleşmelerle bir kez daha ispatlandı. Mısır tekstil endüstrisi için toplam 180 milyon İsviçre Frank’ı değerinde yedi yeni modernizasyon projesi planlanmaktadır. Bunun için Kahire’deki Cotton & Textile Industries Holding Companyilk altı proje için 165 milyon İsviçre Frank’ı değerinde Rieter ring ve kompakt iplik makinalarını sipariş etti.

Rekabetçi baskılar iş ortamını değiştirdiği için diğer sektörler daha uzmanlaşmış bir yaklaşım gerektiriyor. Viskon üretimi, örneğin şimdi Çin’de yoğunlaşmaktadır. İsviçre Tekstil Makinaları Birliği üyesi Maurer, viskon üretim tesisleri ve makinelerinin tedarikinde öncü firmalardan biridir, ne var ki günümüzde Çin kaynaklı rekabet önemli bir sorundur. Yeni iş alanlarını çeşitlendirmek ve kurmak için, Maurer sonuç olarak mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini içerecek şekilde faaliyetlerini genişletti. Portföyü, solventlerin uygulanması için çevre dostu süreçler ve geri dönüşüm sistemleri temelinde, daha sürdürülebilir kaynaklardan türetilen alternatif elyaflardaki faaliyetlerle de geliştirilmiştir.

Sentetik elyafta, İsviçre Tekstil Makineleri ayrıca lider bir oyuncuya sahip. Retech, yüksek performanslı sentetik elyaf ve ipliklerin çekilmesi ve işlenmesi için sistemler geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Godet ruloları, ısıtıcılar ve gerginlik kontrolörleri gibi özel bileşenler, çizim işlemlerinin aşırı gerilmelerine dayanacak şekilde 400 ° C’ye kadar çalışma sıcaklıkları ile başa çıkmak için tasarlanmıştır. Retech, devam eden yeniliği maliyet-etkin üretim ile harmanlamayı, polyester, poliamid ve polipropilen iplikler için en üst düzeyde teknoloji ile rekabet etmeyi mümkün kılmaktadır.

Temel bileşenler iplik üretiminin her alanında- hem yeni tesislerde hem de yedek parçalarda- hayati bir rol oynamaktadır ve Bräcker, Graf, Heberlein, Loepfe ve Rotorcraft gibi İsviçre Tekstil Makineleri üyeleri bu alanda sınıflarının lideri üreticilerdir. Hepsi sektöründe çok iyi tanınan bu şirketler, başarılarını Ar-Ge’ye uzun vadeli yatırım ve dünya çapındaki müşterileri için sofistike çözümlerin geliştirilmesine dayandırmıştır.

Bilgi açığı için dijital çözümler

Dijital çağdaki değişen öncelikler, tekstil üreticileri için yeni zorluklar- ve yeni çözümler çıkartmaktadır. Bunlardan bir tanesi dünya çapında nitelikli ve bilgili personel eksikliği sıkıntısıdır ki, Saurer artık tek bir akıllı programla tüm üretim operasyonunu yönetmenin bir yolunu sunarak, bu sıkıntıyı bir nebze yardımcı olmaktadır. “Senses”, Saurer’in dijital fabrika yönetim sisteminin adıdır. Saurer markalarının yanı sıra üçüncü taraf üreticilerin makinelerini de kapsayabilir. Süreç otomasyonu, destek süreçlerinin (bakım, işgücü vb.) yönetimini ve üretim ile kalite verilerinin birbirine bağlanmasını kapsar.

İplikçilikte kar odaklı kalite yönetimi için dijitalleşme esastır. İdeal olarak laboratuvar testlerinden ve proses içi kalite kontrolünden elde edilen veriler birleştirilmelidir. USTER’in Kalite Yönetim Platformu, temel üretim süreçlerinden gelen bilgileri birleştiriyor. Tekstil üreticilerine kalite problemlerine tetikte olmalarını sağlayan “değer modülleri” sunmakla kalmayıp aynı zamanda kaynakta düşük kaliteli üretimin önlenmesi için optimizasyon rehberliği sağlıyor.

Steinemann CVS kaliteyi daha basit fakat aynı derecede esaslı bir şekilde ele alır: kaliteyi korumak ve fabrika ortamının merkezi toz emme sistemi ile temiz tutulmasını sağlayarak karı artırmak. Steinemann’ın en son teknolojisi, toz ve liflerin toplanmasını ve üretim sürecine zarar vermeyecek şekilde üretim birimlerinden özerk bir şekilde taşınmasını garanti etmektedir. Merkezi Toz Emme Sistemi, açık uç (open-end) iplik makinelerinin filtre bölmelerinden otomatik iplik atıklarının uzaklaştırılmasına yönelik en uygun, manuel yöntemlerden daha düşük maliyetli ve daha güvenilir bir çözümdür.

Her seviyede yenilik: geleceği güçlendirmek

Usta üretim tekniklerinden temel hizmet çözümlerine kadar her seviyede İsviçre Tekstil Makineleri şirketlerinin modern iplik üretim ve işlenmesine katkısına yönelik çok daha fazla örnekler var. Örneğin, Amsler’in fantezi ve efektli iplik cihazları ve Luwa Air Engineering’in havalandırma ve nemlendirme sistemleri, eğirme endüstrisinde farklı fonksiyonel rollere sahip olabilir, ancak her ikisi de müşterileri için kilit başarı unsurları olabilir. İsviçre Tekstil Makineleri üyeleri tarafından sağlanan tüm ürünler, bileşenleri ve hizmetlerinin ayırıcı özelliği bellidir: Yeniliklerinin sunduğu avantajlar tüm dünyadaki iplikçiler için hayatı kolaylaştırmaktadır. Mekanik tasarım yazılım ve dijitalleşme ile belirgin bir şekilde yer değiştirirken, hepsi-bir-arada iplik fabrikası yönetim sistemi ‘ESSENTIAL’’i geliştiren Rieter, bu ifadenin altını daha da dolduruyor. Kullanıcıların gereksinimlerine en uygun modülleri seçebilmeleri ve ayrı ayrı ekleyebilmeleri sağlanan çok çeşitli faydalar arasında yer almaktadır.

İsviçre’nin inovasyon gücü, Ing. A. Maurer SA CEO’su Dirk Weber gibi vizyonerler tarafından güç buluyor: “Müşteriler solventsiz yapılan ürünler veya çevre dostu versiyonlar talep ettikleri ve yüksek otomasyonlu fabrikalara yatırımların teşvik edildiği senaryolarda büyük düşünmeniz, viskon üretimi gibi sektörlerin Avrupa’ya geri döneceği anlamına gelmektedir,” diyor.

Mevcut ihracat işi ve gelecekteki ev pazarları için kesin bir şey var: İnovasyon İsviçre DNA’sında ve bu nedenle İsviçre Tekstil Makinaları şirketleri gelecek yıllarda müşterileri ve tüm iplik endüstrisi için geleceği şekillendirecek.

İsviçre’de yapılan yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve İsviçre Tekstil Makineleri üyeleriyle tanışmak için videoya ((Link: https://youtu.be/0SmwANmyw4U)) bakın.