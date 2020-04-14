Isı yükselmeye devam ediyor

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Benzersiz teknoloji, hassas sıcaklık kontrolü ve en düşük enerji tüketimi Retech’in sentetik elyaf üretimine yönelik çözümü sunuyor

Retech sentetik elyaf üretimine yönelik teknolojide endüstri lideri bir uzmandır. Sıcaklık ve hızın hassas kontrolü kusursuz elyaf çekme ve iplik üretimi için en temel şarttır. Gelişmiş teknolojiler, birden fazla endüstri sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalar için neredeyse sınırsız olanaklar sunmaktadır. ITM ziyaretçileri Retech ısıtılmış godelerin gücü ve hassasiyeti noktasında daha fazlasını keşfedebilir.

Isı sentetik elyaf ve ipliklerin üretiminde kritik faktördür. Bu iki zorlu gereksinimi içermektedir: üretilen malzeme için tam olarak doğru sıcaklığı uygulanması ve bu seviyenin süreç boyunca sürekli olarak korunması. Buradaki herhangi bir sapma iplikte düzgünsüzlüğe veya bazı durumlarda da üretilecek kumaşta sadece bir sonraki üretim adımında (örn. boyama) sırasında fark edebilecek düzensizliklere yol açacaktır. Retech, kusursuz ipliklerin üretimini sağlama noktasında ısı ile bağlantılı zorlukların üstesinden gelmek için gerekli teknik beceriye sahiptir.

Bikiniden lastik korduna ve koruyucu giysilere

Her bir Retech gode rulosu, herhangi bir sıcaklık sapmasının bir Celcius dereceden fazla olmayacağını garanti eden gelişmiş bir indüksiyon ısıtma sistemi içermektedir. İkinci temel bileşen olan silindirin çekiminden sorumlu motor buna eşit bir hassasiyetle çalışmaktadır. Suni ve sentetik iplikler için karmaşık üretim süreci, hattaki tüm godelerle etkileşime giren her bir gode içindeki doğru ısı ve hız kombinasyonuna bağlıdır. Yüksek teknoloji ürünü donanım ve gelişmiş yazılım, operatörün tüm ayarları merkezi olarak yönetmesine imkân tanır. Sistem kapsamlı bir data analizi sunar ve herhangi bir sapma sınırı aşıldığında anında alarmları devreye sokar. Özellikle koruyucu giysiler gibi kritik ürünler söz konusu olduğunda, bu yolla güvenilir iplik kalitesini sağlamak kullanıcıların güvenini kazanmak için gereklidir.

Retech godelerinin geniş bir uygulama yelpazesi vardır. Spor giyim, koruyucu giysiler, medikal ve lastik kordunun da dahil olduğu otomotiv uygulamalarında dahil olduğu bu yelpazenin büyük bir kısmı özel olarak tasarlanmış teknik iplikler tarafından karşılanan belirli özellikleri gerektirmektedir. Retech CEO’su Ralph von Arx, “Yarının bazı uygulamalarını bugünden bilmemiz mümkün değil. Hedefimiz iplik mühendislerinin ve yeni uygulama geliştiricilerinin tasarım kabiliyetini artıran teknolojiler geliştirmek,” diyor. Ralph von Arx sürekli olarak çözülmesi istenen yeni zorluklar ve problemlere yönelik şirketlerden talepler alıyor. Bu bağlamda, Retech arzu edilen etkileri oluşturmaya yönelik ekipman geliştirme noktasında müşteri girdilerini dönüştürebilen gerçek bir çözüm sağlayıcısıdır.

Materyalleri 400°C’ye kadar ısıtabilen godeler üst düzey uygulamalar için tasarlanmıştır. Retech godeleri piyasadaki en yüksek sıcaklık aralığını sağlama noktasında benzersiz bir çözüm sunmaktadır. Godeler aynı zamanda – saygın Retech sıcaklık kontrol cihazı tarafından güvence altına alınan- 0.5°C aralığında hassasiyet ve 1 ile 100 gode aralığında tekrar doğruluğu noktasında olağanüstü bir performans sunmaktadır. Bu arada bikiniler için iplikler 100° ile 250°C arasında bir sıcaklık aralığında üretilmesi gerekirken, Retech’in uygun maliyetli üretim avantajları bu son kullanım için aynı derecede takdir görmektedir.

Retech tarafından kapsanan uygulamaların genişliği aynı zamanda teknolojisinin kesin olarak rekor kıracak değerlere ulaşmaya başardığının kanıtı olarak görünüyor. Örneğin, çekme hızları, malzemelerin ve uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olarak, 0,1 m/dk.’lık aşırı yavaş hızdan 6,000 m/dk.’lık ultra hızlar arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Retech godetlerinin güvenilirliği ve doğruluğu, araç lastiklerinde ve hava yastıklarının yanı sıra, monofilament tabanlı gebelik önleyici halkalar benzeri, özellikli son kullanımlara yönelik tutarlı performans için gerekli olan kalite seviyelerini garanti eder.

Kişiye özel ve enerji tasarruflu

Ralph von Arx, “Retech godeleri halihazırda mevcut stok ürünleri değildir. Müşteri ihtiyaçları ve bütçelerine uygun olarak geliştirilmektedir,” diyor. Makine üreticileri ve iplik üreticileri geliştirme çalışmalarında yakın iş birliği içindedir ve Retech mühendisleri gerekli ekipman için teknik özellikleri tasarlamaktadır. von Arx, “Müşteriler profesyonel ve güvenilir işbirliğimizi takdir ediyor ve en iyi sonuçlar için hassas verileri bizimle paylaşıyorlar,” diyor.

Retech ayrıca tıbbi araştırma, jeotekstiller ve inşaat benzeri sektörlerdeki yenilikler ve trendlerle sürekli olarak haberdar olmak amacıyla üniversiteler ve enstitüler ile iş birliklerini de sürdürmektedir. Teknik mükemmellik ve üretim performansı, Retech’in godenin enerji tüketimini en aza indirmeye yönelik uzun vadeli taahhüdü ile desteklenmektedir. Üreticiler, gerekli özelliklere sahip iplikler üretme noktasında ekonomik avantajların yanı sıra mükemmel çözümler istiyorlar. Retech’in indüksiyonlu ısıtma sisteminin en son modeli %10’a ulaşan bir enerji tasarrufu sağlar. Isıtıcı içindeki ısı dağılımı yanında silindirin dış katmanına en uygun ısı transferi, ısı kayıplarını en aza indirgemede kilit etmenlerdir. Bu sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz aynı zamanda bütünleşik gode performansını da geliştirir.

Retech’in çekme silindirlerini hareket ettiren daimî mıknatıslı senkron motoru enerji tüketimini %30’a kadar azaltmaktadır. Bu gibi gelişmeler, Retech’in bünyesinde topladığı endüstriye liderlik eden bilgi ve deneyim derinliğini göstermektedir. Ekipman sofistike olmakla birlikte, müşteri personeli tarafından kullanımı ve bakımı kolaydır ve sağlam tasarımı ve yapısı ile olağanüstü bir servis ömrü sağlar.

Güvenilir ortaklıklar

İster polyester, biyo bazlı malzemeler veya aramid olsun, iplik üreticileri, ısıl işlem ve çekme için godelerde Retech uzmanlığına güvenmektedir. Son derece hassas ve düşük maliyetli performans, İsviçre mühendislik kalitesi ve 45 yılı aşkın deneyim ile birleşerek endüstri ortaklarıyla inanç ve güven oluşturmaktadır. von Arx, “Godeler, koruyucu giysiler gibi hayat kurtaran malzemeler ve algler gibi çevre koruyucu malzemelere yönelik iplik üretmek için anahtar unsurlardır. Bize- bazen cesur- fikirleriyle yaklaşan şirketlerin gösterdiği güvenden gurur duyuyoruz,” diyor.

Ticari fuarlar, Retech’in yıllar içinde kurduğu bazı müşteri ortaklıkları için başlangıç noktası olmuştur. Bu fırsatların en sonuncusu 22- 26 Haziran tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de düzenlenecek olan ITM 2021 ile gelecek. Ziyaretçiler fikirlerini 3. salonda 306E numaralı stantta Retech uzmanlarıyla tartışabilirler.