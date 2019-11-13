İplik ve Kumaş üretimi 2019 ilk çeyrekte arttı

KÜRESEL İPLİK ÜRETİMİ

Küresel iplik üretimi, 2018 4. çeyrek ile 2019 ilk çeyrek arasında % 17 arttı. Daha yüksek seviyeler, Asya (% + 18), Brezilya (% + 18), ABD (% + 3,2) ve Avrupa’da (% + 1,6) gözlemlendi. Asya’daki genel sonuç, kaydedilen daralmayı geride bırakan Çin iplik üretiminde% + 27 artıştan dolayı Japonya’da (% -1.7), Hindistan’da (% -3.1) ve Güney Kore’de (% -9.2) kaydedildi. Güney Afrika’da (% -5,3) ve Mısır’da (% -7,9) düşüş eğilimi görüldü. 2. Çeyrek / 19 için Japonya, Tayvan ve Türkiye’de iyimser tahminler bulunuyor. Global iplik stokları dünya genelinde% + 6,3 arttı. Bu Mısır’da % + 27, Brezilya’da % + 7.7 ve Asya’da % + 3.8 artıştan kaynaklandı. İkincisi, Japonya ve Hindistan’da hisse senedi büyümesinin, Pakistan’da istikrarın ve Güney Kore ve Tayvan’daki düşüşün sonucu olarak görüldü. Toplamda, iplik stokları aynı çeyrekte önceki yılın seviyesinin % 97’sine ulaştı. Global iplik siparişleri Brezilya (+% 18), Mısır (% + 11) ve Asya (% + 9) liderliğinde +12 arttı.

KÜRESEL KUMAŞ ÜRETİMİ

Küresel kumaş üretimi 2018 4. Çeyrek ila 2019 ilk çeyrek arası % + 3.8 oranında arttı. Bu, Brezilya’da % + 19’luk bir üretim artışı ve Asya ülkelerinde genel olarak % + 3.6’lık bir iyileşmeyi yansıtıyor. Avrupa, İspanya’daki en büyük düşüşle (% -10,1) üretiminin % -0,85 oranında küçüldüğünü gördü. Mısır kumaş üretiminde de % -42 oranında bir düşüş yaşandı. Dünya üretim seviyesi artık ilk çeyrek seviyesinin % 88’ine ulaşıyor. Asya, Afrika ve Brezilya’da üretim seviyelerinin 2. çeyrekte daha da düşmesi, ABD’de sabit kalması ve Avrupa’da artması bekleniyor. Üretim tüm bölgelerde 2019 3. Çeyrekte durgunluk gösterebilir ancak Asya’da bir iyileşme kaydedebilir.

Global kumaş stok seviyesi 2018 4. çeyrek ve 2019 birinci çeyrek arasında değişti. Bu, Mısır’da (+% 16) ve Brezilya’da (+% 3,3) kaydedilen artışlardan ve Asya, Avrupa ve ABD’de gözlenen % -1’den % -2’ye düşmelerden kaynaklandı. 2018 1. Çeyrek seviyesinin % 1 üzerindeydi. Küresel kumaş siparişleri 2019 ilk çeyrekte % -19 azaldı, Mısır’da % -32, Brezilya’da % -25 azalış oldu. Küresel kumaş siparişleri 2018 ilk çeyrektekilerin % 8 üzerindeydi.