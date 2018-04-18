İplik üretiminde Asteks’in sunduğu avantajları ITM 2018’de keşfedin

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Bir iplikhanenin olmazsa olmazı manşon, apron ve rektefiye makinelerinin yerli ve lider üreticisi Asteks, ITM 2018 fuarında, tekstil profesyonellerine çözümlerinin avantajlarını gösterecek. Tekstil sektörü profesyonelleri kalite, verimlilik ve maliyet tasarrufu için Asteks standında zengin bir ürün çeşidi bulabilecekler.

İplikhaneler için geliştirdiği çözümlerle, tekstil üretiminde verimliliğe ve kaliteye katkı sunan Asteks, rektefiye çözümleri ile uluslararası tekstil makineleri fuarı ITM 2018 fuarına katılıyor. 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında TÜYAP fuar alanında gerçekleşecek fuarda Asteks Salon 3 Stant 302B’de çözümlerini sunacak. Zengin bir ürün gamına sahip olan Asteks, bütün elyaf türleriyle ve tüm eğirme sistemleri için geliştirdiği apron ve manşonlarının yanı sıra, Rektefiye makineleri ile de pazarda gücünü arttırmaya devam ediyor. ITM ziyaretçileri fuar boyunca bu gelişmeyi canlı olarak deneyimleyerek, yenilikleri ilk elden inceleyebilecek. Fuara katılımları hakkında bilgi veren Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, 85 metrekarelik alanda yeniliklere odaklandıklarının altını çizdi. İplik eğirmede yatırım ve üretim maliyetlerinin sürekli arttığını hatırlatan İlknur şunları söyledi; “Asteks olarak geliştirdiğimiz apron ve manşonlar uzun ömürlülükleri ve güvenilirlikleri ile iplik üreticileri için önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Her tür elyaf ve çalışma şartına uygun bir çözümün bulunabileceği geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Manşon Rektefiye Makinelerimiz ise, rakipsiz bir fiyat ve kaliteyi birlikte sunuyor. Şu anda Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinin iplikhanelerinde rektefiye daireleri Asteks çözümleriyle şekillenmiştir. Yatırım ve üretim maliyetlerini aşağıya çeken çözümlerimizi tekstil üreticilerine bir kez daha ITM fuarında sunacağız.”

İPLİK ÜRETİCİLERİNE TEK KAYNAKTAN REKTEFİYE MAKİNELERİ, APRON VE MANŞON ÇEŞİTLERİ

ITM fuarına zengin ürün gamını taşıyacak olan Asteks, ürünlerini iki ana grupta sunacak. Pazarda büyük ilgi gören, %100 Türk mühendisliğinin ürünü olan Manşon Rektefiye Makineleri’nin tüm çeşitlerinin stantta sergilenmesi planlanıyor. Otomasyon kabiliyeti son derece yüksek olan yeni tip ve modeller verimlilikleriyle ziyaretçilere kendilerini bir kez daha ispatlayacaklar. Yine polyester ve karışım elyafları çalışan işletmeler için sunulan UV-301 Manşon Yüzey İşleme Makinesi ile iplikhaneler daha verimli bir çalışma olanağı elde ediyorlar. UV-301 kullanımı ile manşon üzerinde sarma olasılığı azalıyor, ilk bağlama kolaylığı ile işçiden kazanç sağlanıyor, üst keçe silindirine daha az elyaf taşıma mümkün oluyor ve iplik kalitesi ve düşük üretim maliyetine katkı elde ediliyor. Diğer ürün grubunu ise apron ve manşon çeşitleri oluşturuyor. Doğal ve yapay bütün elyaf türlerinde, onlarca iplik çeşidinde çalışabilen bu ürünler, müşterilerin ihtiyacına net yanıt veriyor. Son dönemin en gözde ürünü, zorlu çalışma koşullarıyla başa çıkan CTA Karbon Takviyeli Apron, iplikçilere aradıkları uzun ömrü ve güvenilirliği sunuyor. Bunun yanı sıra GESA Apron (kompakt eğirme sistemler için delikli tip), polyester ve karışım elyaflar için geliştirdiğimiz 85 shore sertlikte RC-851 manşonu, geç kirlenme özelliğine sahip E-750 cer manşonu, polyester ve karışımları için geliştirilen PE-750 cer manşonu da ziyaretçilere sunulacak. Asteks standında ayrıca iplikhanelerin en önemli ihtiyacına yanıt vermek ve otomasyon sürecine bir katkı olarak geliştirilen sürpriz bir teknoloji de demo versiyonu ile tanıtılacak.

SABRİ İLKNUR: “İÇ VE DIŞ PAZARLARDA BÜYÜME STRATEJİMİZ SÜRÜYOR”

ITM fuarlarının Türk ve bölge tekstil endüstrisi için önemli bir platform olduğunu söyleyen Sabri İlknur, bu fuara katılımın Asteks’in iç ve dış pazarlarda büyüme stratejisine büyük katkı sunacağını dile getirdi. İlknur şunları söyledi; “Tekstil sektörümüz için ITM marka olmuş bir fuar. Hem yerli hem uluslararası üreticiler en son yeniliklerini sunmak için bu etkinlikte yerini alıyor. Yoğun katılımın yanı sıra ziyaretçilerin hem sayısal hem de niteliksel kalitesi çıtayı yukarıya taşıyor. ITM 2018 fuarı için, geçen yıllardakilerden çok daha fazla tanıtım çalışmasının yürütüldüğünü görüyoruz. Fuarın tanıtım ve pazarlanmasındaki bu önemli çalışmalar da bizim başarı beklentimizi oldukça güçlendiriyor. İplikçilerin en temel ihtiyaç kalemleri olan manşon ve apronlarımızın yanı sıra, yeni geliştirdiğimiz rektefiye makinelerimizle Asteks’in pazar iddiasını ileriye taşıdığının altını çiziyoruz. “ Fuarda ana ziyaretçi grubunun Türkiye’den olmasını beklediklerini ifade eden Sabri İlknur, Türkiye’nin her bölgesinden gelen tekstilcilerle buluşmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. İlknur, fuarın yurtdışı ziyaretçilerinin ise; İran, Pakistan, Bangladeş, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan ve Suriye’den olabileceği tahmininde bulundu. Rekorların yaşanacağı bir fuar görmeyi beklediklerini kaydeden Sabri İlknur, müşterilere yenilikleri sunmak için tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve heyecanla bu teknoloji gösterisini beklediklerini sözlerine ekledi. 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında ITM 2018 fuarında Salon 3 Stant 302B’de Asteks yeniliklerini keşfetmek için ajandanızda yer açın…

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