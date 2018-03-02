İplik Sektörü TÜYAP’ta Buluşuyor

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Tekstil sektörü TÜYAP’ta buluşuyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek olan İplik Fuarı 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Böylece fuarı ziyaret eden misafirler tekstil sektörüne dair aradıklarını tek bir çatı altında bulabilecek. 23 ülkeden 260 firma ve firma temsilcisinin katılacağı fuar, dünyanın en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. 77 ülkeden ve Türkiye’den 49 ilden gelecek ziyaretçiler en son teknolojilerle donatılmış makine ve ürünleri tek bir çatı altında inceleme fırsatı bulmuş olacak. Tekstil sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alan İplik, tekstil sektörünün ana damarlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. İhracatın lokomotif sektörlerinden iplik, tekstil sektörünün hemen her ürününde kullanılıyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB)’nin yayınladığı rapora göre, 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda, sektörün ihracatını yüzde 17,8’lik dilim ile iplik grubu oluşturuyor. İplik ihracatı Ekim ayı değeri ise yüzde 9,5 oranında artışla 165 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Yine 2017 yılı Ocak – Ekim döneminde ise yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamlar da ipliğin üretimdeki önemini gözler önüne seriyor. İplik Fuarı’nda, Pamuk ve karışımlı İplikler, Elastan İplikler, Yün ve karışımlı İplikler, Viskon ve karışımlı İplikler, Akrilik ve karışımlı İplikler, Fantezi İplikler, Polyester ve karışımlı İplikler, İpek ve karışımlı İplikler, Polipropilen, Polyamid, Keten, Naturel, Rejenere, Metalik İplikler, Teknik, Dikiş ve Nakış İplikleri, Naylon İplikler, El Örgü İplikleri, Tekstüre İplikleri, Elyaflar, Bobin, Masura ve Makara gibi ürünler boy gösterecek.

#İplik, #sektör, #Tuyap, #tekstil