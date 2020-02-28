IoT’li Pompa Teknolojileri ile Endüstride Yüksek Enerji Tasarrufu ve Operasyonel Verimlilik !

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Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, “Masdaf olarak üzerinde çalıştığımız “inovatif ve IoT’li pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden tasarruf etmelerini amaçlıyoruz. Aynı zamanda IoT ile müşteri deneyimlerini izleyerek, pompa teknolojilerimizi geliştirmeyi ve böylece müşterilerimizin yaşam kalitesini, işletmenin ise operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.”

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, “enerjinin etkin kullanımı”na yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geliştirdiği verimli ve akıllı pompa teknolojileri ile endüstrilerde ve binalarda tüketilen enerjiden %30’a varan oranlarda tasarruf imkanı sunuyor.

Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %35’inin binalarda, %20 ‘sinin ise endüstriyel tesislerde tüketildiğini vurgulayan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, binalarda ve endüstriyel tesislerde tüketilen enerjinin %30’unun ise pompalar tarafından tüketildiğini söylüyor. YIRTMAÇ, “Masdaf olarak üzerinde çalıştığımız “inovatif ve IOT’li pompa teknolojileri” ile iş ortaklarımızın işletmelerinde tükettikleri enerjiden yüksek oranlarda tasarruf etmelerini amaçlıyoruz. Son on yılda Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde enerji tüketimi %18,8 – %16,4 oranlarında arttı. Ülkemizde ise bu oran %31,2 seviyelerindedir. Bu oranlar gösteriyor ki ülkemizde enerjinin etkin kullanımı söz konusu değil. Enerjinin etkin kullanımı, yapının tasarımı aşamasında başlar ve pompa, iklimlendirme sistemleri gibi ekipmanların doğru seçimine kadar birçok alanı kapsar. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için de yürürlükte olan “enerji etkin bina tasarım yönetmelik ve standartları”na uymak gerekir. Enerjinin etkin kullanılmasında doğru cihaz seçimi ve seçilen cihazın “IoT” ( nesnelerin interneti ) uyumlu olması da enerjinin etkili yönetilmesi için büyük önem taşıyor. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler, son kullanıcıların elektrik, hidrolik ve mekanik gücü güvenli ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Endüstrideki akıllı cihazların hızla büyümesi ve bilgi işlemlerin azalan maliyeti bu gelişmeleri destekleyen en büyük unsurlar haline geldi.

Endüstrilerdeki ‘akıllı’ konsept dönüşümleri, pompalardaki temel değişiklik konseptini etkileyerek, üreticileri, pompalarını ‘akıllı’ hale getirecek sistemlere yöneltiyor. Günümüzde ise pompaların hiç olmadığı kadar yüksek teknoloji ürünü olduğu bir dünyadayız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, uygulamak, dünya ticaretine harcanan eforu da önemli ölçüde düşürüyor. Bugün yerli pompa üreticilerinin, küresel projelerde işbirliği yapan ticari derneklerin üyesi olduğu bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. “Akıllı pompa” pazarının 2021 yılına kadar 880 Milyon Dolar değerine ulaşacağı tahminlerini göz önüne alırsak, pompaların, üretim sürecinin bir parçası olmaktan ziyade, akıllı sistemler için aktif bir katılımcıya dönüşmesi ve dijital teknolojilerdeki gelişmelerin bir parçası olması kaçınılmazdır.Buna bağlı olarak, son kullanıcıların, gün geçtikçe sistemin performansına daha fazla odaklanmaları “Akıllı Pompa” sistemlerinin etkilerinden biri olarak piyasadaki pompaların daha verimli olacağı sinyallerini veriyor. Enerji tüketimi ve pompa sistemleri konusunda artan farkındalık, son kullanıcıların uygulamaları için en verimli pompayı seçmelerine yardımcı olacaktır. Buna göre, ayrıntılı sistemlerle donatılmış, veri toplama, yayma ve güçlü analiz becerisi olan kuruluşlar aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilirler. “Akıllı pompa” konseptinde, IoT teknolojileri hem enerji verimliliğini arttırma amacı hem de pompa uygulamalarını uzaktan izleyerek, akıllı sensörler aracılığıyla sistemi kontrol etmeyi, sorunları, sistem kesintiye uğramadan çözmeyi hedefler. Pompa endüstrisinde kullanılan akıllı çözümler, güç kullanımını ve sürekliliğini optimize etmek için internete bağlı sensörleri kullanarak sürekli veri toplar, analiz eder. Böylece, işletmeciye, sistem hakkında raporlama yapar ve sistemde oluşabilecek hasarların önüne geçilmesi sağlanır. Bakım uyarıları sayesinde sistemde oluşabilecek arızalar, arıza çıkmadan önce tespit edilerek, işletmenin olası arıza halleri durumunda zarar görmesinin önüne geçilir.”

Uzun süre çalışan pompaların yapısal hasara, bileşenlerin aşınmasına ve yıpranmasına maruz kalacağına dikkat çeken YIRTMAÇ: “Pompaların verimli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve onarım yapmak gerekir. Bir pompa distribütörünün karşılaştığı en büyük zorluklardan biri satış sonrası hizmetlerdir. Pompalardaki sorunları tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede onarım yapmak için IoT teknolojileri ile “kestirimci bakım” sağlanması mümkündür. Kestirimci bakım sayesinde ekipman arızalanmadan önce durumu izlenebilir ve arıza çıkarma ihtimalleri değerlendirilerek önlem alınabilir. Böylece beklenmedik arızalar nedeniyle üretim kayıpları yaşanmaz ve maliyeti yüksek bakım ve onarım giderlerinin önüne geçilir. Ayrıca sistemden elde edilen verilerle pompaların ortalama titreşim hızı, sıcaklığı, nasıl kullanıldığı ve ne zaman veya neden beklenen koşulların dışında çalıştıkları, kısacası performansları analiz edilebilir. Pompa üreticileri, bu verileri, daha güvenilir pompalar geliştirmek ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak için de kullanabilirler.”dedi.

Masdaf’ın inovatif pompa teknolojileri ve yüksek hizmet kalitesi ile %100 müşteri memnuniyeti hedeflediklerini vurgulayan YIRTMAÇ, “Masdaf’ın sürdürülebilir büyümesini,

yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan teknoloji ve mühendislik çözümlerine borçluyuz.IoT’de yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak üzere startını verdiğimiz projelerimiz arasında yer alıyor. Bu sayede müşteri deneyimlerini izleyip, pompa teknolojilerimizi, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirilebileceğiz. IoT, hemmüşterilerimizin yaşam kalitesini hem de işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracaktır”.