İnsan sermayesinin değeri giderek artıyor

Gelecek 10 yılda endüstriyi silbaştan değiştireceği varsayılan dijital devrim, fırsatların yanında riskleriyle de kaygılara neden oluyor. Son dönemde ekonomi ve teknoloji çevrelerinde en çok tartışılan konu dijitalleşmenin güçlenmesi ve otomasyonun üretim alanlarında yaygınlaşması ile insanların bu süreçten dışlanması olasılığı. Nitekim dijitalleşme, otomasyonun artması ve robotların iş hayatında daha fazla kullanılması ile bazı mesleklerin tarih sahnesinden çekildiğine tanık oluyoruz. Gelecekte ise bugün var olan bazı mesleklerin tarihe karışacağı öngörüleri gündemde kendine sıkça yer buluyor. Ancak kaygıların aksine insan sermayesinin değeri artıyor. Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry, dijitalleşmeyle robotların üstleneceği rolün artmasıyla insan sermayesinin değerinin düşmeyeceği hatta bilinenin aksine artacağını ortaya koydu. Korn Ferry tarafından yapılan bir araştırma, insan sermayesi değerinin, teknolojiye göre çok daha ağır bastığı sonucuna vardı. Nedenlerden birincisi; insanların yetenekleri ve potansiyeli sürekli şekillendirilebilir, insanların değeri, daha fazla bilgi, deneyim, ve kıdem geliştirdikçe de artış gösterir. İkincisi ise, robotlar genellikle belirli bir amaca sahiptir ve zamanla amortismana neden olur.

İNSAN YETENEĞİ NE KADAR ÖNEMLİ?

İnsanların üretim açısından değerini ortaya koymak ve gelecekte insanın rolüne dikkat çekmek anlamında önemli ipuçları veren Korn Ferry “Future of Work” araştırması, insan sermayesinin değerinin katlanarak artacağını gösteriyor. Buna göre küresel olarak insan sermayesi 2030’a kadar 1,2 katrilyon dolara çıkacak. Bunun karşısında stoklar, gayrimenkul ve teknolojinin içinde olduğu fiziki sermayenin ise aynı dönemde 521 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Böylelikle önümüzdeki dönemde insan sermayesinin fiziki sermayeden 2,33 kat daha değerli olması bekleniyor. Bu durumun ülkeden ülkeye göre de farklılık gösterdiğini belirten Korn Ferry Türkiye Teknoloji Sektörü Kıdemli Direktörü Caner Çınar, ABD gibi teknolojik olarak gelişmiş bir ülkede bile insan sermayesinin fiziki sermayeye kıyasla 3,9 kat daha değerli olacağını beklediklerini belirtirken, Birleşik Krallık’ta bu rakamın 4,23’e kadar yükseldiğini söylüyor.