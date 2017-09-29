İngiliz tasarımcı ev tekstilini Epson ile festivale taşıdı

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İngiltere’de düzenlenen Port Eliot Festivali’nde, İngiliz tasarımcı Richard Quinn, ülkenin vazgeçilmezi olan çiçek desenlerini ev mobilyalarına ve mekan kaplamalarına taşıdı. Koltuk, berjer, duvar ve yer kaplamada kullanılan tüm baskılar Epson geniş format yazıcılarla yapıldı. Epson’un geniş format dijital baskı çözümlerini tercih eden tasarımcı Richard Quinn, Sure Color SC-SC80600 ve SC-F9200 modellerini kullandı. Ödüllü tasarımcının açıklamalarında değindiği ana noktalar ise Epson geniş format yazıcılarla istediği farklı materyallere, gerçekten arzu ettiği renk ayrımlarında ve canlılıkta kolaylıkla baskı alabiliyor olmasıydı.

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