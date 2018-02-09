İhracatçılar 2018’den emin

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Ekonomide hiç şüphesiz sürdürülebilir büyümenin anahtarı ihracat. Tekstil sektörünün kanaat önderleri, 2018 yılının 2017 yılından çok daha başarılı olacağını dile getirdiler. Dünya ekonomisinin büyümesi, buna bağlı olarak küresel ticaretteki büyüme, en büyük ihraç pazarımız AB’deki büyüme ihracatımız için çok olumlu gelişmeler. 2017’de %17,7 ‘lik ihracat artışı ile tekstil makine ihracatının 604 milyon $’ a ulaşması, makine ihracatçılarımızın büyük başarısıdır. Bizdeki esneklik, hız, kalite başka hiçbir yerde yok. Sektörümüz, müteşebbisimiz çok dinamik. Çok güzel teşvikler var. Hükümet hem Ar-Ge, hem tasarım, Ur-Ge konularında o kadar çok teşvikler var ki bütün sanayicilerin, ihracatçıların bu teşvikleri kullanıp tekrar bir büyüme ve atılım dönemine girmesi gerekir. Zemin buna müsait. Dünya’nın en hızlı büyüyen Türkiye ekonomisi, 2018 yılında aynı başarıyı sürdürerek, önümüzdeki süreçte işsizlik ve enflasyon rakamlarına da olumlu yansıyacak. Bu sektör desteklenip, teşvik edilirse, Türkiye’nin ihtiyacı olan istihdamı sağlayacak öncü sektörlerden bir tanesi.

Yenilenme zamanı…

Yeni yıl hemen hepimiz için yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yeni ufuklara yelken açmak demek. Tekstil & Teknik dergisi olarak 2018 yılına bazı yeniliklerle girelim istedik. Bu doğrultuda 2018 yılına “Başkanlar Konuşuyor” adı altında özel bir dosya hazırlayarak girdik. TİM, TEMSAD, İTKİB, İTHİB, TTTSD ve TRİSAD Başkanlarının 2017 değerlendirmelerini ve 2018 öngörülerini sizler için sayfalarımıza taşıdık. Ayın konusunda ise, firmalarımızın görüşlerine yer verdik.

İçimizde var olan bu yenilenme hareketinin devam edebilmesi için sektör olarak sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ki, sizlerle birlikte biz varız ve birlikte yürümeye devam edeceğiz. Dergimiz ile ilgili her türlü eleştiri, öneri ve tavsiyelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yeni dosya, konu ve konuklarla bir sonraki sayıda görüşmek üzere…

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