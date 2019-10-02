İhracat eylül ayında rekor tazeledi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin’de açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 2019 yılı eylül ayında 15 milyar 220 milyon dolara ulaşırken, bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşlarını ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin beşincisi olan “TİM Akdeniz Meclisi’ni düzenlediği Mersin’de açıkladı.Eylül ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 2,56 artış ile 132,5 milyar dolara, son 12 aylık ihracatta 180,2 milyar dolara ulaştı.

2019 yılında küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

“Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. Sayın Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını, hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz.”

İhracat yapan firma sayısı ithalat yapanları geride bıraktı

Kısa vadede Yeni Ekonomi Programı’nda belirtilen 2019 ihracat hedefini aşacaklarını kaydeden İsmail Gülle, “Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan İhracat Ailemiz, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız” dedi.

Gülle, Bakan Pekcan öncülüğünde “İhracat Ana Planı” doğrultusunda TİM ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya, hem de İhracat Ailesini büyütmeye odaklandıklarını söyledi. Gülle, “Özellikle, yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında, belirlenen yüzde 5,8’lik pay hedefini, hem rekabetçilik, hem de ülkemizin marka değeri anlamında, en önemli hedeflerimizden birisi olarak kabul etmeliyiz. TİM olarak, ülkemizin 7 bölgesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz, projeler, eğitimler ve inovasyon odaklı çalışmalar da, yüksek teknoloji ihracatının payının arttırılmasına verdiğimiz önemin en net göstergesi” diye konuştu.

Eylül’de 1.392 firma ihracata başladı

Eylül ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, eylül ayında 1.392 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dedi. Mersin ilimizden de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 38 bin 744 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü

Eylül ayının lideri, 2,6 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 113 artışla 278 milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri, yüzde 34 artışla 164 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık ile yüzde 25 artışla 305 milyon dolara ulaşan Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 201 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler birinci, 191 ülke ile Çelik ikinci, 188 ülke ile Hububat üçüncü oldu.

124 ülkeye ihracat arttı

Eylül ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 213 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 115’ine ihracat artarken 84 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 36 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı eylülde yüzde 49,4 oldu.

İstanbul’un ihracatı 6 milyar dolar oldu

İllerin ihracatına bakıldığında; eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 2 katın üzerinde artışla 120 milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Kastamonu’nda mücevher, Trabzon’da fındık sektörlerindeki artış başarıyı getirdi.

175 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

9 aylık parite kaybı 3,5 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise eylülde yüzde 11,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 9 ayında yüzde 18,6 artışla 108 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, eylül ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar dolar oldu.

İhracatçının sorunları masaya yatırıldı

TİM’in “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinlediği ve bölgesel sorunlarını masaya yatırdığı “TİM Akdeniz Meclisi” toplantısına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz İhracatçı Birlikleri temsilcileri ve bölgenin önde gelen iş insanları katıldı.

Mersin ilinin ihracat potansiyeline vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları aktardı: “İlimiz, Mersin; limanı, serbest bölgesi, demiryolu ulaşımı, geçmişten gelen lojistik kültürü ve bu yönde gelişmiş insan kaynağı ile ihracat için bütün imkanları barındıran, sadece Çukurova bölgesinin değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in de en önemli lojistik merkezi. 2002’de Mersin ilimizin yıllık ihracatı 320 milyon dolar iken, 2008’de 1 milyar doları aşarak, 2018 itibari ile 1,7 milyara yükseldi. İlimizin 2018 yılında eriştiği bu rakam, aynı zamanda da tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamı. Mersin ilimizden beklentimiz, ülkemizin ihracat artış oranını da aşan bir tempoda performans göstermesi. Bu sayede, önce bölgemiz, ardından ülkemizin ihracatını sırtlamak, ilimizin hedefleri arasında olmalı. Özenle takip ettiğimiz, çok sıkı çalışmalar yürüttüğümüz başka bir husus, ihracatımızın teknolojik düzeyi. 2018 yılında ülkemiz ihracatının yüzde 3,3’ü ileri teknoloji sınıflarında gerçekleşti. Yüzde 34’i aşkın bir oranda da orta-ileri teknoloji ürünleri ihraç ediyoruz. Mersin’de ise Yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 20 milyon dolar ile yüzde 1,1 seviyesinde Orta – Yüksek Teknolojili ürün ihracatımız da 230 milyon dolar ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. İlimizdeki çok kıymetli üniversitelerimiz, teknokentlerimiz, bu potansiyeli açığa çıkarmak adına sanayi ile iş birliği içerisinde pek çok proje yürütüyorlardır. Firmalarımız, araştırma ve ürün geliştirme konularında akademik bilgiye daha fazla başvurmalı. Ancak bu sayede, Sofistike ürün üretim ve ihracatını daha etkili bir seviyeye çekebiliriz.”

Mersin Türk Eximbank şubesi açıldı

Program kapsamında Türk Eximbank Mersin Şubesi de Akdeniz İhracatçıları Birliği (AKİB) bünyesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle ve Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin’in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İsmail Gülle, Mersin ve çevre illerin son yıllarda gösterdiği ihracat performansının bu bölgede bir Eximbank şubesi açılmasını zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

İsmail Gülle,Mersin ve bölgenin ihracat rakamları hakkında şu bilgileri verdi: “2018’de sadece Mersin ilimiz ihracatçıları, ihracatlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak 1,7 milyar dolara taşıdı. Bu sayede ilimizin ihracattan aldığı pay da yüzde 1’in üzerine çıkmış oldu. Akdeniz İhracatçı Birliklerimiz ise, iddialı ihracat rakamlarını sürdürüyor. AKİB’in ilk 9 ayda ihracatını yüzde 11 artırarak 10 milyar sınırına dayandığını görüyoruz.Bu gelişmeler ışığında, İstanbul’da Dış Ticaret Kompleksimiz ve İzmir’de EİB İrtibat Ofisi’nin ardından, AKİB binamızda da ihracatçılarımıza hizmet verecek şubeyi açıyoruz. 2018’de her 4 dolar ihracatımızın 1 dolarında Eximbank’ın katkısı var. Bu oran çok kısa sürede çok daha ileri seviyeye taşınacak. Bu konuda her şeyi Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklemek olmaz dedik, TİM ve İhracatçı Birliklerimiz olarak, yedek akçelerimizden 256,2 milyon TL’ye geçtiğimiz ay Eximbank’a aktardık. Bu sayede bankamızın daha fazla ihracatçıya, daha uygun koşullarda,daha geniş bir yelpazede hizmet verebilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Birliklerimizdeki her bir kuruşun tekrar ihracatçılarımızın emrine, kullanımına sunulması en temel önceliğimiz.”