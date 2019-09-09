İhracat Ağustos’ta da tam gaz devam…

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Sivas Kongresi’nin 100. Yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye’nin ihracatı ağustosta yüzde 1,7 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor. Nitekim bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu. Mevsim etkilerinin azalacağı yılın son 4 ayında, her ay bir önceki yılın aynı ayın göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak bu hedefi rahatlıkla aşacağız. Kısa vadede, Yeni Ekonomi Programı’nda belirtilen 2019 yılı ihracat hedefini de aşarak, 2019- 2020 döneminde başarmak üzere, 200 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabilmek adına, aynı kararlılıkla 223 ülke ve bölgede ticaret diplomasisini sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini, Sivas Kongresi’nin 100. yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas’ta açıkladı.Ağustos ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2,9 artış ile 117,3 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.

Yılın son 4 ayında mevsim etkilerinin azalmasıyla birlikte her ay bir önceki yılın aynı ayına göre en az 500 milyon dolar artış yakalayarak yıl sonu hedefinin rahatlıkla aşılacağını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

“2019 yılı küresel ekonomi politikte, özellikle ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Buna rağmen ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile ekonomimizi sırtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün TÜİK’in açıklamış olduğu, 2019 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarımızda da 7,4 puan olarak gerçekleşen net ihracatın katkısı, ekonomik büyümemizde ihracatın önemini bir kez daha öne çıkarmıştır. Bu sene başından beri tahmin ettiğimiz şekilde ihracatımız aylık rakamlarındaki başarılı seyrini devam ettiriyor. Nitekim bayram tatiline rağmen, ihracatımızın ağustos ayındaki performansı da beklentilerimizin üzerinde oldu. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını,hepinizin huzurunda takdir ediyorum. “

İhracat Ana Planı ekonomimizin geleceğine ışık tutuyor

İhracat ailesi açısından son günlerin en önemli gündeminin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan İhracat Ana Planı olduğunu söyleyen Gülle, “Ekonomimizin en önemli sacayaklarından olan ihracatın yol haritası niteliğindeki İhracat Ana Planı, sektör görüş ve önerilerini karşılarken ihracat hedeflerimize giden yolda ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine ışık tutmaktadır. Dijital dönüşüm, Sanayi 4.0, yeni nesil teşvikler, yatırıma ilişkin yeni yaklaşımlar ve buna benzer atılacak tüm adımlar ihracatımıza çarpan etkisi yaratacaktır. Bu hamlelerin ivedi olarak atılması ve etki analizleri ile güncel olarak takip edilmesi çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşmamıza vesile olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan öncülüğünde ihracatta hayata geçirilen reformların rekorlara zemin hazırladığını söyleyen Gülle, TİM olarak “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” misyonu ve 5G vizyonu ile ihracatın önünü açacak devrimsel değişimlere odaklanmaya devam ettiklerini belirterek 2019-2020 döneminde 200 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşabilmek adına 223 ülke ve bölgede ticaret diplomasisini sürdüreceklerini vurguladı. Gülle, Yeni Ekonomi Programı ve 11. Kalkınma Planında belirtilen 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefini de rahatlıkla aşacaklarını kaydetti.

2020 yılında e-ticaret piyasa hacminin 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Gülle, Türkiye’nin lojistik konumu ve hava yolu ağı göz önünde bulundurulduğunda İhracat Ana Planının işaret ettiği e-ticaret atılımlarının hedeflere ulaşmada ciddi rolü olacağına dikkat çekti.

Ağustos’ta 1.219 firma ihracata başladı

Ağustos ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:

“Öncelikle, ağustos ayında 1.219 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dediğini büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Sivas ilimizden de HM Sivmad Mobilya Maden firmamız, Gürcistan’a ihracat yapmak suretiyle ailemize katıldı. Hatırlanacağı üzere ilimizin önde gelen firmalarından ESTAŞ da İnovasyon Haftası kapsamında düzenlediğimiz İnovaLİG yarışmamızda, inovasyon sonuçları kategorisinde birinci olmuştu. Bu iki firmamız başta olmak üzere, ilimizin tüm ihracatçılarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde 35.989 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların 1.215 tanesi, geçmiş yıllarda ihracat yapmakla birlikte bu yıl ilk ihracatını ağustosta gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracata başlayan firmalarımızın önemli bir bölümü ilk beyannamelerini Almanya, Irak ve Azerbaycan’a açarken, 40 firmamız ABD’ye, 29 firmamız ise Rusya pazarına açılarak ihracata başlama başarısı gösterdi.”

Lider Otomotiv sektörünü Kimyevi Maddeler takip etti

Ağustos ayının lideri, ihracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan Otomotiv sektörü oldu. Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri ve yüzde 29,5 artışla 286 milyon dolara ulaşan Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri oldu.

132 ülkeye ihracatımız arttı

Ağustos ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.

Yalova ihracatını 17 kat artırdı

İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla 44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Muğla ve Malatya’da Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründeki artış başarıyı getirdi.

174 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.

Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamına 344 bin beyanname ile ulaştı. En çok beyanname açılan günler yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14 Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65 milyon dolarlık 227 beyanname açarak ihracata devam etti.

Çelik sektörü 54 ülkeye ihracatta lider sektör oldu

Hangi il, hangi sektörde hangi ülkeye ihracat yapıyor diye bakıldığında ise 54 ülkeye en çok ihracat yapan sektör Çelik oldu. 45 ülke ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci olurken, 35 ülkede ise lider sektör Hububat.

İller bazında; 16 il en çok ihracatı Irak’a gerçekleştirdiği görüldü. Irak’ı 12 ille Almanya, 6’şar ille ABD ve Çin takip ediyor. Sivas ili için ise tablo şöyle: Sivas, Ağustos ayında 5 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında ise 50 milyon dolar ihracata imza attı. İlin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 sektör 1,8 milyon dolarla Makine ve Aksamları, 1,5 milyon dolarla Madencilik Ürünleri ve 318 bin dolarla İklimlendirme sanayii olurken, en çok ihracat yaptığı ilk 3 ülke ise 804 bin dolarla Çin, 708 bin dolarla ABD ve 324 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

8 aylık parite kaybı 3,1 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ağustos ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu.