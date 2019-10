Hyosung, Bluzone’da denim için performansa ve sürdürülebilir elyaflara odaklandı

Paylaş

Hyosung TNC, 3-4 Eylül tarihleri arasında Münih, Almanya’da düzenlenen BLUEZONE’da denime yönelik yüksek performanslı ve sürdürülebilir elyaflarını sergiledi. BLUEZONE, Munich Fabric Start’ın denim ve spor giyim topluluğu için bağımsız bir konsepti ve 100’den fazla uluslararası tedarikçi katılıyor. Lider global denim şirketleri, 20/21 sezonu için bu fuarda denim trendlerini bir araya getirip paylaştı.

Geçen yılki BLUEZONE marka ve perakendecilerinin olumlu tepkileri sebebiyle, bu Eylül ayında, her durumda kot giymek ve iklim değişikliğinin zorluklarını karşılamak isteyen tüketiciler için özel olarak geliştirilen fonksiyonel ve dayanıklı naylon ve polyester elyaf teklifleriyle geri döndü.

Hyosung bir dizi performans hikayesini sundu: MIPAN ™ aqua X naylon ve askin ™ polyester, mükemmel fitilleme performansı ve denim kumaşlara soğuk tuşe etkisi ile tazelik sağlayan soğutma lifleridir.

Aerolight ™ lifi, doğal bir elyafa yakın yumuşak bir dokunuş sağlayan yüksek filamentli bir polyester elyaftır. Hyosung EMEA Pazarlama Direktörü Simon Whitmarsh-Knight “Aerolight ™ lifi, hem sentetik hem de doğal elyafın avantajlarını birleştirerek her mevsim için uygundur. C şeklinde bir enine kesitle, standart polyesterden daha yumuşak, daha doğal bir his veren mükemmel nem yönetimi sağlar” şeklinde konuştu.

Hyosung TNC, dünyadaki denim endüstrisindeki kalitesi ile tanınan, dünyanın en büyük elastan markası olan creora® elyafını üretmekte. Simon “Değişen pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak, sadece creora® eco-soft elastan gibi düşük ısı ayarı özelliklerine sahip sürdürülebilirlik için enerji tasarrufuna katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda creora® Fit2 teknolojisi ve çözgü streç denimile 4 yollu streç üretimini de mümkün kılan gibi sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyoruz,” dedi.