Spor giyim markası Hummel’ın sahibi Danimarkalı Thornico Group Hummel, Türkiye’de tekstil sektörüne doğrudan yatırım yapma kararı aldı.

Hummel Türkiye’nin yüzde 75’ini satın alan Thornico, uluslararası tecrübeye sahip Eddy Massier’i de Hummel Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atadı. Türkiye üzerinden BDT, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine açılacaklarını belirten Massier “Bu bölge bizim için cazibe merkezi. Türkiye üzerinden bölgeye açılmayı ve bölge ülkelerde markalaşmayı hedefliyoruz” dedi.

1,2 MİLYAR DOLAR CİROSU VAR

Hummel, 1923 yılında Alman bir ayakkabı yapımcısı olan Albert Messmer tarafından kuruldu. 1991 yılında ise Thornico Grup bünyesine katıldı. Thornico Grup, spor giyim dışında gemicilik, gayrimenkul, gıda gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Şirketin cirosu ise 1,2 milyar doları buluyor.