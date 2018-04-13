Homer süblimasyon ve direkt tekstil baskı makineleri ITM 2018’de tekstil sektöründeki üstünlüğünü sergileyecek

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PİMMS Group tarafından tekstil sektörüne sunulan, saatte 240 metrekare baskı hızına sahip Homer HM1800P transfer kağıdına süblimasyon tekstil baskı makinesi ve Homer 1800-K8 direkt tekstil baskı makinesi, ITM 2018 Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılacak.

ITM 2018 Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılacak olan Homer süblimasyon ve direkt tekstil baskı makineleri sektörün ihtiyaç duyduğu hız ve üstün baskı kalitesi özelliklerini uygun yatırım maliyetleri ile sunuyor. Homer markasının amiral gemisi ürünlerinden olan HM1800P, yeni nesil, hızlı süblimasyon baskı makinesidir. Transfer kağıdına baskı yapan makine, yüksek hassasiyetli süblimasyon boyalar ile yüksek kaliteli baskıların yapılmasına olanak sağlar. Homer boyaları, daha az boya tüketimi, daha canlı renkler ve daha uzun kafa ömrü sağlar. Böylece makine, kullanım maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlarken, aynı zamanda kaliteden ödün vermeksizin verimliliği artırır. Polyester ve sentetik gibi malzemelere baskının yaygınlaştığı tekstil pazarında HM1800P, kullandığı gelişmiş boyalar sayesinde, bu tür malzemelere yüksek kalitede baskı yapmak amacıyla süblimasyon boyalar ile transfer baskı yapmak amacıyla tasarlanmıştır. İster polyester ister naylon, polipropilen, akrilik ya da elyaf olsun, tekstil malzemelerine baskı için transfer kağıdı ile üstün kalitede baskı imkanı sunar. Uzun yıllardır tekstil baskı sektöründe uzmanlaşmış olan Homer, HM1800P modelinde kullanıcıya birçok avantaj sunuyor. Firmanın tekstil sektöründeki tecrübelerine dayanan teknolojik avantajlar, makine tasarımının kullanıcıya en iyi kalite ve kullanım kolaylığını sunmayı amaçlıyor. Makinede kullanılan yüksek hassasiyete sahip Kyocera endüstriyel baskı kafaları 8 renke kadar baskı yapabiliyor. Kullanılan kafaların endüstriyel yapısının yanı sıra, stabil negatif basınç sistemi ve gaz atım sistemi de baskı sonuçlarında renk tutarlılığı garanti ediyor. Makine 1000 metre kesintisiz baskı yapabiliyor ve akıllı operasyonel kontrol sistemi sayesinde 7/24 kesintisiz baskı yapabiliyor. Bu da operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlayarak verimliliği daha üst düzeye taşıyor. Makine, saatte 240m2 baskı hızına ulaşabiliyor. Tüm bu özellikleri ile HM1800P, sektörün yüksek hız, güvenirlik, stabilite ve yüksek hacimli üretim ihtiyaçlarına birinci sınıf bir çözüm sunuyor. Tekstil malzemelerin kullanıldığı reklam uygulamalarına yönelik de kullanılabilecek olan makine, kullandığı su bazlı boyalar, stabil baskı imkanı ve fotoğraf kalitesinde baskı çözünürlüğü ile reklam sektöründe dahi müşteri taleplerine en iyi şekilde yanıt vermeyi hedefliyor. Homer 1800-K8 direkt tekstil baskı makinesi ise kumaşlara yüksek kaliteli direkt baskı imkanı sunuyor. Sektörün lider ve son teknoloji Kyocera baskı kafaları ile donatılan makine sekiz adet baskı kafası ile 8 renkte saatte 180 metrekareye varan baskı hızı ile yüksek verimlilik elde edilmesini ve daha hızlı üretim imkanı sağlıyor.

Makine, endüstriyel boya tedarik sistemi, yüksek hassasiyete sahip blanket sistemi, otomatik rulo yürütme dizaynı, kafaların çizilmesini önleyen kafa koruyucu ve akıllı otomatik kafa temizleme sistemi, kesintisiz baskı modu, ayrı medya yükleme sistemi ve entegre yazılım kontrol sistemi ile daha yüksek verimlilik ve stabil baskı imkanı sunuyor. Ayrıca makineye çapı 1.2 metre olan 10,000 metrelik jumbo rulo yüklemek mümkün. Homer 1800-K8 ile doğal ve sentetik kumaşlara pigment, reaktif ve dispers ile direkt baskı yapılabilir. Böylelikle tekstil baskı endüstrisinin tüm baskı gereksinimlerini yüksek verimlilik ve uygun maliyetlerle karşılayabilir.

Makineleri yakından incelemek ve makinenin sunduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 14-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ITM 2018 Fuarı’nda 6. Salon 606A no’lu PİMMS Group standını ziyaret edebilir.

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