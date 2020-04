H&M group 2019 Sürdürülebilirlik Performansı Raporunu yayınladı

Paylaş

H&M 2019 Sürdürülebilirlik Performansı Raporunu yayınladı. Şirket, döngüsel ve iklim pozitif modayı oluştururken aynı zamanda adil ve eşitlikçi bir şirket oluşuna dair gösterdiği gelişimlerinin altını çiziyor.

H&M Sürdürülebilirlik Başkanı Anna Gedda, “2019’da gerçekleştirdiğimiz tüm gelişmeler adına gururluyum. İleriye baktığım zaman sadece sektörümüzün değil, dünyanın tamamının hızlı bir şekilde değişmeye devam edeceğini görüyorum. Bu 2020 yılı sadece şirketleri ve toplumları değil tüm dünyayı zorlayan COVID-19’un yayılmasıyla başladı. Eminim ki, sürdürülebilirliğe dair, her zaman sahip olduğumuz ve sahip olmaya devam edeceğimiz uzun vadeli vizyonumuz, eskisinden daha da fazla, tüm zorlukları atlatmamızda oldukça önemli bir rol oynayacak. Döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir tüketime dair olan yolculuğumuzla eş zamanda iş olanaklarına dair refah sağlamamız her zamankinden daha da mühim olacak. Bu rapor dünyanın her yerinde bulunan ve her gün modanın geleceğini değiştirmek için uğraşan ekip arkadaşlarımızın gösterdikleri çabanın bir özetidir.” diyor.

2019’dan bazı önemli notlar:

H&M geri dönüştürülmüş veya diğer sürdürülebilir tedarikli pamukta %97 seviyesini yakaladı ve 2020 sonrasındaki koleksiyonları için alışılagelmiş pamuğu kullanmayacak.

seviyesini yakaladı ve 2020 sonrasındaki koleksiyonları için alışılagelmiş pamuğu kullanmayacak. Materyallerinde geri dönüştürülmüş veya daha sürdürülebilir kaynaklardan tedarik oranlarında %57 seviyesini yakaladı ve 2030 hedefi olan %100 seviyesine ulaşmak için gerekli adımları atmaya başladı.

seviyesini yakaladı ve 2030 hedefi olan %100 seviyesine ulaşmak için gerekli adımları atmaya başladı. Şirketten şirkete (B2B) servisi Treadler’ı devreye aldı. Treadler tekstil ve kumaş tedarikçilerinin H&M group üretim zincirine girişini sağlarken, firmaların sürdürülebilir sosyal ve çevreci değişimleri kendi katma değer zincirlerine daha hızlı adapte etmelerine olanak sağlamaktadır.

Döngüsel iş modellerini inceledi ve talep bazlı, özelleştirme, onarım, kiralama, yenileme, ticari ve yeniden kullanılabilir paketleme gibi çeşitli döngüsel girişimler başlattı.

inceledi ve talep bazlı, özelleştirme, onarım, kiralama, yenileme, ticari ve yeniden kullanılabilir paketleme gibi çeşitli döngüsel girişimler başlattı. Döngüsel Yenilik Laboratuvarı, Infinited Fiber firmasının geri dönüştürülmüş pamuk tekstil ürünlerinden yaptığı selülozik lif gibi yeni sürdürülebilir materyalleri ve Re:newcell firmasının devrimsel anlamda ilk kez yapılan kimyasal geri dönüştürülmüş materyali Circulose’ un 2020 başlarında bu devrimsel teknoloji ile ilk ürününü sunmasında öncülük etti.

ile ilk ürününü sunmasında öncülük etti. CDP’nin prestijli İklimde A-listesi ’ne iklim değişikliğine karşı öncü faaliyetlerimiz sebebiyle katılmayı hak kazandı.

’ne iklim değişikliğine karşı öncü faaliyetlerimiz sebebiyle katılmayı hak kazandı. Viskoz ve insan yapımı selülozik lifli ürün tedarikçilerinin haritalanması ve belirlenmesi çalışmalarına başladı ve değişen Pazarın yol haritasında sorumlu viskoz tedarikçilerinin belirlenmesinde öncü rol üstlenici olarak sınıflandırıldı.

olarak sınıflandırıldı. 600’ ü aşkın tedarikçisi ile tekstil ve deri tedarik zincirinin %100’ü Sıfır Zararlı Kimyasal Atık Programına dahil oldular.

Sıfır Zararlı Kimyasal Atık Programına dahil oldular. 900.000 tedarik zinciri çalışanı geliştirilmiş ücret yönetim sisteminden faydalandı ve 1.1 milyonu aşkın çalışana endüstriyel ilişki ve işyeri diyalog programları tarafından ulaşıldı.

tedarik zinciri çalışanı geliştirilmiş ücret yönetim sisteminden faydalandı ve aşkın çalışana endüstriyel ilişki ve işyeri diyalog programları tarafından ulaşıldı. 2018’e nazaran 40% artışla- 29,005 ton kıyafet toplayarak yıllık hedef olan 25,000 tona bir sene evvel ulaşmış oldu.