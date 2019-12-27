Hijyenik hastane kapıları

Binlerce insanın pek çok kez dokunduğu hastane kapıları, hijyen zincirinin en zayıf halkası olarak görülmektedir; zira kirli bir el, kapı ile bir kez temas ettiği andan itibaren o kişiyi takip eden, dolayısıyla kapıyı açan/kapatan herkes mikropları alma ve yayma riski ile karşı karşıyadır. Bu sorundan yola çıkarak Leeds Üniversitesi, Nonwoven Inovasyon ve Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak Surfaceskin adı verilen “hastane kapı peti”ni geliştirmiş bulunuyor. Üç nonwoven tekstil yüzeyinin karışımından oluşan bu antibakteriyel petlerin en önemli özelliği; kapı itildiğinde küçük miktarlarda alkol jel salınımı yapması ve temas yüzeyini bir sonraki kullanıcı için dezenfekte ediyor olması.

Journal of Hospital Infection dergisinde basılan çalışmaya ait sonuçlar; Surfaceskin kapı petlerinin, S. aureus, E. coli ve E. faecalis gibi hastane enfeksiyonları ile ilişkili üç bakterinin seviyelerinde %90’dan daha yüksek oranlarda azalmaya neden olduğu ifade edilen Surfaceskin petler, hastane kapılarındaki klasik alüminyum plakalar yerine ideal çözümler olarak görülüyor. Ortalama 1000 kullanıcı için en az 7 gün kullanılabilen bu petler ile maksimum hijyen için gerekli “sık sık el yıkama” işlemine ekstra bir katkı sağlanmasının hedeflendiği de ayrıca belirtiliyor.

Hastaneler yanında, bu yenilikçi ürünün, “catering” ve benzeri hizmet sektörleri gibi hijyenin son derece önemli olduğu alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.