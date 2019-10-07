Heimtextil, yazıcılar ve tekstil makineleri için alan genişletiyor

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Daha verimli, daha dijital, daha kreatif: gelecek fuarında (7-10 Ocak 2020) Heimtextil, tekstil endüstrisi için geniş bir makine yelpazesi sunacak ve “Tekstil Teknolojileri” ürün segmentini genişletecek. Dijital devrim şu anda ev tekstili üretimi ve işlenmesinde temel değişikliklere yol açıyor. Anahtar kelimeler endüstri 4.0 ve dijitalleştirme ve ayrıca kişiselleştirme, otomasyon, makine öğrenimi, büyük veri, kendi kendini organize eden üretim sistemleri ve dijital baskı olarak ön planda yer alıyor. Önümüzdeki fuarda Heimtextil, sektördeki mevcut teknolojik ayaklanmaların sağladığı fırsatları vurgulayacak ve en son ürün gelişmelerini sunacak.

Heimtextil, genişletilmiş bir teknoloji teklifiyle birlikte, yaklaşmakta olan uluslararası ev fuarında ve ev tekstili fuarında makine alanına yeni bir isim de veriyor: salon 3.0’da “Dijital Baskı Teknolojisi” ve “Tekstil İşleme” alt bölümleriyle “Tekstil Teknolojileri”, dijital yazıcılardan, yazılımdan ve ilgili aksesuarlardan tekstil işleme makinelerine kadar- yarının tekstil teknolojisini sunacak. Messe Frankfurt’taki Tekstil ve Tekstil Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olaf Schmidt “Genişleyen alanla, sektörden gelen temsilciler için sipariş seçeneklerini ve bilgi teklifini iyileştiriyoruz. Malzemelere ve tasarımlara ek olarak, önde gelen uluslararası tedarikçilerden gelen en yeni teknolojiyi ve bunlara karşılık gelen aksesuarları burada bulacaksınız” dedi.

Özellikle tekstil işleme makineleri için “Tekstil İşleme” alanı, önümüzdeki Heimtextil’de yeni ilavelerle genişletilecek. Yeni katılımcılar arasında Türkiye’den Demsan Tekstil Makine ve Tunca Teknik, ABD’den Joos dikiş makineleri, İtalya’dan Monti Antonio ve Hollanda’dan Neenah Coldenhove ve Wybenga bulunuyor. Wybenga, Frankfurt’taki perdelerin ve panjurların üretimi için makinelerin tamamını sunacak. Avusturya’dan J. Zimmer Maschinenbau ve Almanya’dan ZSK Strickmaschinen de yeni ürünlerini sunacak. ZSK’ye göre, Heimtextil’deki varlığı kişiselleştirme ve kişiselleşme eğilimlerine odaklanacak. Buna paralel olarak, daha fazla iğneye sahip en yeni nakış makineleri sunulacak. Daha fazla sayıda iğne, iş akışını daha etkili hale getirmelidir. Satış kanalları optimize edilecek ve çevrimiçi sipariş sistemleri ve mağazalar daha iyi stok yapacak. İtalyan Tekstil Makineleri (ACIMIT) de ortak bir standla temsil edilecek ve üyelerinin işleme sektöründeki teknik yeniliklerini sunacak. “Dijital Baskı Teknolojisi” alanında Almanya’dan yazıcı üreticisi HP, Portekiz’den Mtex Çözümleri ve ayrıca İtalya’dan Aleph, Fotoba International, MS Yazdırma Çözümleri ve Sublitex temsil edilecek.

Yeni: Tekstill Teknoloji konuşmaları

En son teknoloji ve ürün geliştirme ile ilgili değerli bilgiler, özellikle sergi alanının hemen yakınında bu amaç için oluşturulan “Tekstil Teknolojisi Konuşmaları” adlı konferans alanı tarafından sağlanıyor. Heimtextil, yerleşik enstitüler ve derneklerle işbirliği yaparak, fuarın dört günü boyunca konferanslara ve uzman görüşmelerine katılımcıları davet ediyor. Mesela, Makine Mühendisliği Endüstrisi Birliği (VDMA) “Talep üzerine imalat – bireysel ve sorumlu üretimin geleceği” hakkında bilgi verecek. Aşağıdaki endüstri ortakları da programı içerik ortakları olarak destekleyecekler: RWTH Aachen Üniversitesi’ndeki Tekstil Teknolojisi Enstitüsü (ITA), Alman Tekstil ve Elyaf Araştırmaları Enstitüsü (DITF), Avrupa Serigrafi Ekipmanları Üreticileri Birliği (ESMA), Sakson Tekstil Araştırma Enstitüsü (STFI) ve Dünya Tekstil Bilgi Ağı (WTiN).

Uzman textil vernetzt merkezi katılımcıları 9 Ocak 2020’de ağ kahvaltısına davet ediyor. Saat 8.45-10: 00 arasında, dijitalleşme konusuyla ilgili ana konular gündemde olacak: DITF’den Bastian Baesch “Akıllı Evde Dijitalleşme – Yeni tekstil ürünleri için fırsatlar” hakkında konuşacak. ITA’dan Frederik Cloppenburg, “Üretimden elde edilen verinin ne kadar büyük iş haline geldiği” sorusunu açıklayacak. STFI’den Frizzi Seltmann “İnsanlarla robotlar arasında işbirliği – tekstil üretim ortamında mobil ve sabit robot sistemleri” konusunu ele alacak.