Hedef Avrupa’da Liderlik Dünyada İlk Beş

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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2023 yılı hazır giyiminde 52 milyar dolar olarak hedeflediği ihracat hacminde rekor büyüme bebek ve çocuk giyim sektöründen geldi. Yetişkin hazır giyime oranla bebek ve çocuk giyim sektörü yüzde 50 daha fazla büyüme kat etti. 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara yükseldi. Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor.

Avrupa’nın ikinci, dünyanın yedinci büyük giyim tedarikçisi olan Türkiye’de, son verilere göre bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 14,4 pay ile İspanya olurken, ihracatımızda yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer alan Almanya pazarını, yüzde 11,6 ile Irak, yüzde 7,3 ile İngiltere ve yüzde 4,4 ile Libya takip ediyor. Bebek ve çocuk giyim sektöründe yeni hedef ise ihracat rakamlarında Avrupa’da lider, Dünya’da ilk beş içerisinde yer almak.

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de bebek ve çocuk giyim sektöründeki en zayıf halkayı ise pazarlama uygulamaları oluşturuyor. Sektördeki şirketler üretmeyi bir şekilde başarmış olsa da pazarlama kaynaklarını kullanmakta zorluk yaşıyor. Bu sebeple sektöre yönelik yapılan organizasyon ve uluslararası fuar çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ile birlikte bebek çocuk giyim sektörünün de gelişmeye ve büyümeye devam edeceği kaydediliyor.

Özellikle ihracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

Dünya’da 2020 yılının ilk bebek ve çocuk ürünleri fuarı olacak 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dİnçer, ‘’ Son on yıl için TÜİK tarafından yayımlanan istatistiki verilere bakıldığında, Türkiye’nin dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektörlerden birisi olan bebek ve çocuk giyim sektöründe son 4 yılda iş hacmini 20 kat büyüten işletmeler bulunuyor. 2019 yılı ilk yarısına baktığımızda bebek-çocuk sektöründe yüzde 25’in üzerinde ihracat artışı yaşandı. Hazır giyim sektöründe 2019 yıl sonunda 19 milyar doların üzerinde ihracat rakamlarına çıkmayı beklerken, bebek giyim ihracatımızda ise 250 milyon dolar bandında olacağımızı öngörüyoruz” dedi.