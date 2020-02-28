Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını vurguladı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri’nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştayı’nda konuşan Pekcan, sektörün ihtiyaçlarını taleplerini,önerilerini dinleyerek beraber değerlendirmelerde bulunacaklarını ve yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

1 MİLYON İSTİHDAM

Sektörün istihdam rakamını açıklayan Pekcan, “Hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz. Tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi olmuş. Elbirliğiyle çalışarak bunu katlayacağımıza inanıyorum, tabi ki sektörün yan sanayisi var, lojistiği var, perakendecisi var bunu zaten ikiye katlar bunlar ile beraber düşündüğümüzde.” açıklamasında bulundu.

Pekcan, bunu ileri yıllarda her seviyeden çalışan ile artırarak, katlayarak, yatırımla, üretimle, ihracatla istihdamı artırarak devam edeceklerinin altını çizdi.