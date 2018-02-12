Hatay ‘Girişimcilik ve Kariyer Günü’

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SANKO Holding onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu; “Üniversiteyi bitirince kendinizi kral gibi görme hatasına düşmeyin. Hayat sizler için diplomayı aldığınız gün başlar, iş yaşamında geleceğiniz noktayı azminiz, çabanız ve sabrınız belirler.”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu üniversite eğitiminin öğrencilere vizyon kazandıracağını, üniversite eğitimini kendi çabası ile geliştiremeyenlerin başarılı olamayacağını söyledi. Hatay Valiliği’nin himayesinde, Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi’nde düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Günü’nde üniversite öğrencilerine seslenen Konukoğlu, yarım asrı aşan iş tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere iş yaşamında merdivenleri birer birer çıkmalarını öneren Konukoğlu, “Her merdiveni hak ederek çıkın. Merdivenleri ikişer, üçer çıkmaya çalışırsanız, inişiniz de aynı hızla gerçekleşir” dedi. Üniversiteyi bitirenlerin kendilerini “kral gibi görme” hatasına düşmemesini isteyen Konukoğlu, “Bu hataya düşerseniz iş yaşamınız başlamadan biter. Hayat sizler için diplomayı aldığınız gün başlar, iş yaşamında geleceğiniz noktayı azminiz, çabanız ve sabrınız belirler” diye konuştu.

ÖNERİLER

Üniversite eğitimi sırasında en az bir yabancı dilin, özellikle İngilizcenin iyi öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Konukoğlu, şunları söyledi: “Bir yabancı dil bir eleman, iki yabancı dil iki eleman demektir. Mümkünse öğrendiğiniz dili, konuşulduğu ülkede geliştirin. İş başvurusu yaparken özgeçmişinizi çok özenli ama gerçekleri yazarak hazırlayın. Görüşmeye çağrıldığınızda kıyafetinizin temiz ve düzgün olmasına dikkat edin. Pahalısı değil, temiz ve düzgün olması gerekir. Görüşmeye çağıran ‘oturun’ demeden oturmayın. Bu yaşta ben bir kuruma gitsem, memurun odasına girerken dahi içeriye ceketimin düğmeleri ilikli girerim. Sorulara kısa ama yeterli, ciddi ama samimi yanıtlar verin. Maaşınız çalışmanıza göre zaten 3-5 ay sonra olması gereken düzeyde olur, ön şart yapmayın. Yeter ki, çalışın, başarılı olun.”

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Konukoğlu, para kazanmanın yolunun kazandığın parayı paylaşmaktan geçtiğine vurgu yaptı. Girişimciliğin genlerden geldiği gibi, eğitimini alanların çabasıyla da mümkün olduğunu ifade eden Konukoğlu, zorlukların başarıyı getireceğini, liderleri ön plana çıkaracağına dikkati çekti. Bu anlamda SANKO ve Konukoğlu ailesi olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini “örnek olması” amacıyla açıklayan Konukoğlu, “Her yıl 35 bin aileye gıda, 10 bin öğrenciye kırtasiye, 10 bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıyoruz, üniversitelerde eğitim gören 1,500 dolayında öğrenciye karşılıksız burs veriyoruz” ifadelerini kullandı. Konukoğlu, bugüne kadar Gaziantep Üniversitesi bünyesinde üçü fakülte binası, birisi araştırma – uygulama merkezi olmak üzere 23 okul yaptırdıklarını, eğitimde çıtanın yükselmesine katkı sağlamak amacıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej ile fen ve teknoloji lisesinden oluşan SANKO Okullarını ve SANKO Üniversitesi’ni kurduklarını, ayrıca 14 cami yaptırdıklarını anımsattı. Konuşmasının sonunda Hatay Valisi Erdal Ata, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na plaket ve armağan takdim etti.

Hatay Valiliğini de ziyaret eden Konukoğlu, Vali Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Toplantıyı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin de izledi.

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