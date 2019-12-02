Hassan Group yerli otonun tekstil donanımlarına talip

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TÜRKİYE GAZETESİ – ALİ ÇELİK

Faaliyetlerine 1939 yılında vatka imalatıyla başlayan Hassan Group, bugün başta otomotiv ve hijyen olmak üzere, beyaz eşya, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine dokusuz tekstil üretimi gerçekleştiriyor. Yedi ayrı şirketinde bin 200’ün üzerinde çalışana sahip grup, otomotiv için motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı, taban halısı, bagaj tabanı ve yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi üretimler gerçekleştiriyor. Global anlamda sektörde motor izolatörlerini üretebilen iki Avrupalı firmanın ardından, yeni üretim hatları ile birlikte bu firmalara global bir rakip olup pazardan pay almayı hedefliyor.

POTANSİYELİ ARTIRDIK

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman “Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen bu yeni hat yatırımımız, şimdiye kadar grup içinde yapılan en büyük yatırım” ifadelerini kullandı. Yeni yatırımı devreye aldıktan sonra 60 adet müşteri numunesi çalıştıklarını ve bunların 56’sının ilk denemede üretim onayı aldığını dile getiren Şişman “Bu başarımız sayesinde sektördeki bilinirliğimiz ve itibarımız da arttı. Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia’yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dâhil olmasını bekliyoruz” dedi.

YERLİ OTOYA YERLİ HALI

Yerli ve millî otomobil projesi için görüşmelerinin devam ettiğini belirten Şişman “Aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekliyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. O taraftan gelecek her türlü ürün talebine cevap verebilecek durumdayız” ifadelerini kullandı. Yeni bir üretim tekniği geliştirdiklerini ve buna patent aldıklarını sözlerine ekleyen Şişman “Bu sayede müşterilerimize üretimleri esnasında ciddi avantajlar sağlayacağız. İlk testleri yurt dışında gerçekleşiyor. Saha testlerinin başarılı olmasının ardından bu senenin sonunda ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çin pazarına da satış yapmayı planlıyoruz. Düşük nakliye maliyetleri sebebiyle Türkiye’den Çin’e ihracat yapmak aslında çok kolay. Ayrıca Çin’deki üreticiler de zaten bu ürünleri Avrupa’dan ithal ettikleri için, onlara çok iyi bir alternatif tedarikçi olacağız” şeklinde konuştu.