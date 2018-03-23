Güneş enerjisi sektörünün 11. buluşması Solarex İstanbul fuarına davetlisiniz!

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Güneş enerjisi ve teknolojilerinin dünyadaki en büyük fuarlarından olan 11. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı “SOLAREX İSTANBUL”, dünya devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

SOLAREX İSTANBUL bu yıl kabına sığmayarak dış alanlara da taştı ve rekor katılımcı sayısına ulaştı

05– 07 Nisan 2018 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ve Voli Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, bu yıl kabına sığmayarak dış alanlara da taştı ve 11 yılın en büyük katılımcı sayısına ve sergi alanına imza attı. Ziyaretçi sayısının da aynı oranda artacağının online kayıtlardan anlaşıldığını belirten Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. yetkilileri bu yıl ziyaretçi sayısında da rekor katılım beklediklerini ifade ettiler. Yurt içi katılımcı sayısının 155, yurt dışı katılımcı sayısının 75 olduğu Solarex İstanbul Fuarı’nda 1000’e yakın marka temsil ediliyor. Fuara çok sayıda profesyonel ziyaretçinin yanı sıra, CEO’lar, STK temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve dünya genelinden katılacak alım heyetleri iştirak edecek.

Hazırlıkları son hızla devam eden, 11. Solarex İstanbul’da stant satışları aylar önce tamamlandı. Fuar, dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisi üretimine ilişkin yapılacak birçok seminer, panel ve konferanslarla da güneş enerjisi hakkında çeşitli konuların tartışılacağı bir global arena olma özelliği de taşıyor.

Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan fuarın amacı, güneş enerjisi kaynaklarının ve güneş enerjisi piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamalarının pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği, yeni ürünlerin profesyonel ziyaretçisine sergileneceği bir ortam oluşturmaktır.

Nisan 2017’de onuncusu düzenlenen fuar, büyük başarı ile gerçekleşmiş ve beklenenin çok üstünde bir katılımla konusunda sektörün lideri olma özelliğini devam ettirmektedir.

Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden ziyaretçilerin geldiği Solarex İstanbul’u bu yıl da dünya genelinden çok sayıda profesyonelin ziyaret etmesi beklenmektedir.

Solarex 2017’den Kısa Başlıklar…

Katılımcı firmaların kalitelerini artırma, marka olma, yeni pazarlarla tanışma yönündeki istekleri, Voli Fuar Hizmetleri A.Ş.’nin fuar düzenleme konusunda gösterdiği başarılar ile birleşmiştir.

10. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, 18.000 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirildi.

Fuar hazırlık süresince, sektörle ilgili pek çok araştırma yapıldı ve 300 bin adet davetiye basılarak ilgililere ulaştırıldı.

Fuar, etkin tanıtım sayesinde, çok geniş bir ziyaretçi profili oluşturmayı başarmıştır ve birbirinden farklı çok sayıda sektörün mensuplarını ağırlamıştır.

Ulusal ve yerel tüm TV, radyo, gazete, dergi ve sektörel yayınlar, fuar öncesinde ve fuar süresince fuarı yakından takip ettiler.

2008 yılından itibaren her yıl düzenlenen en istikrarlı ve en güvenilir etkinlik olan Solarex İstanbul 2018, bu yıl 11’inci kez güneş enerjisi sektörünün devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Güneş Enerjisi Dünyasının En önemli Buluşmasına Bütün Sektörü Davet Ediyoruz…

Türkiye’de yaygınlığı artmaya devam eden güneş enerjisi teknolojileri ilk spesifik fuarına Voli Fuar ile kavuştu. İlk olarak 2008 yılının Mart ayında düzenlenen fuar, Türkiye’nin güneş enerjisi sistemlerinin geldiği son noktayı gözler önüne seren, bilgi akışını sağlayan ilk ve tek etkinlik…

Enerji sektörüne yepyeni açılımlar sunmayı hedefleyen Güneş Enerjisi Fuarı, organizasyonlarıyla sektörü canlandırmak ve Türkiye’nin zengin güneş enerjisinden faydalanmak üzere sektörün liderlerini İstanbul’da buluşturuyor.

Özellikle yaz aylarında hem güneş enerjisinin, hem de soğutma ihtiyacının en yüksek olduğu dönemde, yenilenebilir enerji, günümüzün konusu olarak global krizlerden etkilenmeden yol alan sektördür.

Her yönüyle yeni yatırımlara hazır olan Türkiye, yeni enerji projeleri ile çok hızlı yol alıyor ve sektörün önemi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye’de hızla gelişen bir katılımcı kitlesine doğru giden Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı “Solarex İstanbul”, artık tam anlamıyla oturmuş bir organizasyon olup bundan sonraki süreçte de gerek yurt içi gerekse yurt dışı firmaların yoğun ilgisi ve katılımıyla yoluna devam ediyor.

Avrupa’daki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı katılımcısı pek çok firma, fuar sayesinde bir araya geldiklerini ve “Solarex İstanbul”’da yeni yatırımlar konusunda görüşebildiklerini, bu görüşmeler sonrasında da gelecek yıllarda sektör için olumlu bir takım gelişmeler yaşanacağını belirtiyorlar.

Türk Solar Piyasası, Büyük Bir Fotovoltaik Pazar Olma Yolunda Hızla İlerliyor…

Türkiye‘nin solar enerji sektörü oldukça şekillenmiş ve ülkemiz, solar enerji alanında cazip ülkelerden biri haline gelmiştir. Türk solar enerji sektörü, yatırımcı dostu düzenlemelerin uygulanması ve yüksek talep artışına paralel olarak daha canlı ve rekabetçi bir hale gelmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dünyada güneş enerjisinde yaşanan gelişmelerin yanında ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızlanmış durumdadır.

İşbirlikleri çok değerli

Geçtiğimiz yıllarda Solarex İstanbul Fuarı’nda güzel işbirliklerine imza atıldı. Solarex İstanbul, Türkiye’de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar ve çok sayıda dernek tarafından desteklenen bir etkinliktir. Önümüzdeki yıllarda da, kamu kurumları, dernekler, STK’lar ve üniversitelerin yanı sıra sektörün ilerlemesine fırsat sağlayacak kurumlar ile işbirlikleri artarak devam edecektir. 2018 yılında da güçlü işbirlikleri ile sektöre yüksek katkılar sağlamanın mümkün olacağına inanılmaktadır.

solarexistanbul.com

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