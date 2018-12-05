Gümüş Enerji’nin hedefi; az enerji ile çok üretim yapmak

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Tekstilden metalürjiye, otomotivden gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede daha çok prosese yönelik ısı ve enerji sistem projelendirilmesi ve tesisinde faaliyet gösteren Gümüş Enerji, doğalgazla direkt ısıtmayla kızgın yağ, enerji, zaman ve para kaybına son veriyor.

Firma, makine modernizasyonları ve dönüşümlerle kızgın yağ, elektrik ve buharla çalışan makinaları direkt doğalgaz yakarak çalıştırıyor ve işletmelere % 60’lara varan kazançlar elde etmeyi sağlıyor. Yakma sistemleri, mekanik tesisatlar ve otomasyon konularındaki bilgi birikimiyle başarılı projelere imza atan Gümüş Enerji Sahibi Mustafa Gümüş ile çalışmaları hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik.http://gümüşenerji