Groz-Beckert, müşterilerini Uluslararası Tekstil Konferansı’nda ağırladı

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22 Eylül 2016 tarihinde Groz-Beckert’in genel merkezinin bulunduğu Albstadt – Almanya’da düzenlenen konferansta, Groz-Beckert müşteri ve iş ortaklarını sektörün uzmanları ile buluşturdu.

Uluslararası tekstil sektörünün lider ve ileri düzeyde yenilikçi şirketlerinin 160 katılımcı ile temsil edildiği buluşmada, Türkiye’den de Pimsa, Şiteks ve Kadifeteks üst düzeyde temsil edildiler. Konferansın bir bölümünde Groz-Beckert global tekstil endüstrisindeki araştırmasını sundu. İplik ve tekstil üretimi konusunda önemli verilerinin ve ana lizlerinin yer aldığı bu buluşmada, katılımcılara geniş ve benzersiz bir pencere açılmış oldu.”The Fabric Year” sunumu ile birlikte, birçok önemli uzmanların aktardıkları bilgiler, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Groz-Beckert KG Yönetim Kurulu Üyesi, Eric Schöller tarafından yapılan hoş geldiniz konuşmasının ardından, sözü Andreas Engelhardt aldı. Andreas Engelhardt tarafından hazırlanan ve konferansın ana gündemini oluşturan “The Fabric Year” başlıklı çalışma sunuldu. Takiben Contarix GmbH şirketinden Dr.Karl-Michael Schumann, non-woven endüstrisindeki yeni ürünleri sundu. Schlegel und Partner GmbH şirketinden Jan Kettmann ise otomobillerdeki çok farklı tekstil uygulamalarına dikkat çekti. Öğle yemeği arasının ardından, Brembo S.p.A. şirketinden Omar Cividini otomobil sanayisinde tekstil başlıklı konuşmasında, tekstil elyafları ile üretilen frenleme sistemleri hakkında bilgileri paylaştı.Italcementi S.p.A şirketinden Dr.Monica Segata ise bambaşka bir yenilikçi tekstil uygulama alanı olan, inşaattlardaki tekstiller içerikli sunumunu gerçekleştirdi.Uzun yıllar Nike Yöneticiliği yapmış bulunan, MaterialsMove şirketinden Linda Keppinger ise büyük markalarda yenilikçi ürünler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak ise Andreas Engelhardt ve Martin Weiler, Groz-Beckert’ teki pazar araştırmalarının sonuçlarını, endüstrideki toplam makine sayısı, elyaf üretim miktarları gibi verilere dayalı olarak izleyicilerle paylaştı. Bu nedenle bu çalışmalar, tekstil sanayisine yönelik yeni ve benzersiz bir pencere aralamış oldu. Organizasyon, katılımcıların ve sektör temsilcilerinin tanışmalarına olanak sağlayan akşam yemeği ile sonlandırıldı.

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