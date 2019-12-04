Global ticaret ortalama hızda devam ediyor

Paylaş

DHL Global Ticaret Barometresi (GTB), önümüzdeki üç ayda dünya ticaretinde bir miktar daha daralma olacağına işaret ediyor. Toplam ticari görünüm endeksi 2 puan gerilemeyle 45 puana düştü. Bu, global ticaretin hafif ölçekte de olsa ivme kaybetmeye devam ettiği anlamına geliyor.

Önceki GTB güncellemelerinin aksine, aşağı yönlü eğilim, düşüşün hızlandığı ya da en dip seviyeye ulaştığına yönelik bir sinyal vermiyor; daha ziyade yumuşak ve sürekli bir görünüm arz ediyor. Hindistan hariç olmak üzere değerlendirmeye alınan ülkelerin tümü, 50 puanlık büyüme eşiğinin altında endeks değerleriyle, yavaşlamadan etkilenmiş görünüyor.

Endeksteki genel düşüşün tetikleyicileri hem hava hem de konteynerize deniz ticaretindeki ufak çaplı azalmalar. Hava ticareti 3 puan gerileyerek 42 puana; konteynerize deniz ticareti ise 2 puan gerileyerek 46 puana düştü.

DHL Global Ticaret Barometresi’ni ve sunduğu verileri daha erişilebilir kılmak üzere, logisticsofthings.dhl/gtb adresinde yeni bir dijital platform oluşturuldu. Aynı zamanda Bloomberg Terminal aboneleri de artık “DHLG <GO>” kodunu kullanarak endekse ulaşabilecek.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, son öngörülere ilişkin değerlendirmesinde, “DHL GTB’ne göre dünya ticareti yılı büyük olasılıkla ortalama seviyede tamamlayacak. Öte yandan bu noktaya nereden geldiğimizi unutmamak gerek: Son yıllarda dünya ticaretinde görülen hızlı büyüme, Everest Dağı’na tırmanmak gibiydi. Artık inişe geçmiş durumdayız ama hâlâ yüksek irtifa havası soluyoruz” dedi.

Yumuşak ama sürekli düşüş Hindistan hariç tüm ülkeleri olumsuz etkiledi

Değerlendirmeye alınan 7 ülkeden 6’sı hafif ölçekte olumsuz ticari görünüm kaydetti. Almanya ve Çin 3’er puan kaybederek sırasıyla 45 ve 42 endeks değerine geriledi. Almanya açısından bu gelişmenin temel nedeni, zayıflayan hava ticaretinin 7 puanlık kayda değer bir kayıpla 45’e düşmüş olması. Çin ise hem hava hem de deniz ticaretindeki durgunluğun ticarette yavaşlamaya yol açması sonucu, değerlendirilenler arasında en zayıf büyüme görünümüne sahip ülke oldu. Tahmin edileceği gibi bu zayıflama, Çin ve ABD arasında süregiden ticaret savaşı ile ilişkilendirilebilir. Endeks değeri yalnızca 1 puan gerilemeyle 44 puan seviyesinde neredeyse sabit bir seyir izleyen ABD ticaretinin de bir miktar daha daralması bekleniyor.

Hindistan deniz ticaretinin gücü sayesinde 5 puan artışla 54 puana ulaşarak ortalama bir büyüme görünümüne geri dönmeyi başaran tek ülke oldu. Güney Kore’nin toplam görünümü ise 2 puan düşerek 43 puanlık yeni bir endeks değerine ulaştı.

Bir önceki dönemden gelen düşüş, Japonya ve Birleşik Krallık’a rötarlı ulaştı

Eylül ayındaki bir önceki güncellemede pozitif ticari görünüme sahip iki ülke olan Japonya ve Birleşik Krallık bu dönemde ise en büyük kayıp yaşayan ülkeler oldu. Hem Japonya hem de Birleşik Krallık, 50 puan eşiğinin altına düştü.

Japon ticaretindeki büyüme döneminin ardından Japonya için öngörüler 5 puan azalarak 48’e düştü. Bu yavaşlama beklentisinin ardında esas olarak 7 puan düşüşle 42 endeks puanına gerileyen Japon hava ticaretine dair zayıflayan beklentiler yer alırken, deniz ticareti 4 puan inişle 51 oldu ve pozitif büyüme ivmesini sürdürdü.

Japonya’dan farklı olarak Birleşik Krallık ticareti bir önceki güncellemede zaten aşağı yönlü bir eğilim kaydetmişti. Önümüzdeki üç ay için Birleşik Krallık’a dair öngörüler 4 puanlık gerilemeyle ilk kez eşiğin altına düştü ve 49 oldu. Görece dirençli geçen birkaç çeyreğin ardından bu gelişmenin, süregiden Brexit belirsizliğinin bir yansıması olduğu açık.

Bir sonraki GTB güncellemesi Mart 2020 sonunda yayınlanacak.