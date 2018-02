Global Tekstil

Paylaş

2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“2017 yılına genel olarak baktığımızda, 2016 yılının sancılı kısmının devamı niteliğindeydi. Kar marjlarının düşmesi ve ödeme sıkıntıları her zamanki gibi kuşkusuz olumsuz faktörlerdi. Firmamız açısından değerlendirme yaptığımızda ise bir önceki yılın üstüne katarak büyüme göstermişiz. Bu da bizim açımızdan tabiki sevindirici bir gelişme. Genel olarak tatmin edici mi diye sorarsanız, kesinlikle hayır diyebilirim. Alıcı ile satıcının güven içinde çalışması, kanunların daha yaptırımcı olması gerekiyor. İnsanların emekleri çalınmamalı, bu iş bu kadar kolay ve basit olmamalı.”

2018 yılından beklentileriniz ve önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“2018 yılını değerlendirmeye gelirsek, ben şahsen 2018’in 2017’den pek farklı olacağını zannetmiyorum. Artan rekabet şartları, fiyatların düşmesi, tahsilatın daha da uzaması ve maalesef kötü niyetli insanların olması büyük etken oluşturuyor. Bütün bu olumsuzluklar içinde hedeflerimize ulaşmak için mücadeleye devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umutsuz, hedefsiz yaşayacak değiliz. Temennim umulanın üstüne koyup bir önceki seneyi geçip hedefe ulaşmak. Yine umarım ki bütün bu olumsuzluklar altında herkes için güzel bir yıl olur ve herkes hedeflerini gerçekleştirir.”

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursak firmanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“Aslına bakarsak her şey aşikar. Yani oynanan büyük oyun ve bu oyunda oyun bozanlık yapan oyuncu pozisyonunda bir Türkiye var. Bu oyunda hedefe giden yoldaki en büyük engel olarak görülen ülkemiz, hedefin de tam ortasında. İşte bu oynanan oyun yaşadığımız zor coğrafyada hiçbir zaman bitmeyecek. Küresel güçler bizi sindirmek için ellerinden geleni hep yapacaklar. Önce silahlı olarak yapılan başarısız darbe, arkasından sahte belgeler, Reza Sarraf olayı ve birden yükselen döviz ile yapılan ekonomik darbe girişimi ve son Kudüs olayı vs. Bunların arkası gelecektir mutlaka, çünkü hedef belli ve 2019’da da iki seçim olması bu saldırıların artarak devam edeceği görüşündeyim. Geçmişte bunların üstesinden nasıl geldiysek, bundan sonrakilerin de üstesinden gelebilecek iradeye sahibiz. Bir ülkenin gelişmesinin temel faktörü üretimdir. Üretim yaparak başarılı olabiliriz. O yüzden ben diyorum ki her türlü zorluğa rağmen dimdik ayaktayız çok şükür ve mücadeleye devam, kazanan biz olacağız. Önce ülkemiz iyi olacak ki biz de iyi olalım.2018 yılının ülkemize islam alemine huzur, barış, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileğiyle… Biz inanırsak yapamayacağımız hiç birşey yok. Yeter ki inanalım. Ülkemiz daha iyi, dolayısıyla sektör de daha iyi olacak.”

