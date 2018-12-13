Gerber Technology Başkanı’nın Türkiye ziyareti

Gerber Technology Başkanı Mohit Uberoi, Türkiye temsilcisi Glengo Teknoloji firmasını ve bazı anahtar müşterileri ziyaret etti.
Avrupa Direktörü Theo Ostendorf ile birlikte gerçekleştiren görüşmede, Türkiye pazarının gelişimi ve Glengo’nun 35 yıla yaklaşan faaliyet özeti aktarıldı. Glengo Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aykut Vural, toplantıda ziyareti nedeniyle Gerber başkanına teşekkür etti. Ziyaretin kendilerine, müşterilerine ve Türkiye’ye verilen önemi ifade ettiğini belirtti. Gerber ile çalışmaya başladıkları yıllar ile bugünler arasında birçok açıdan büyük farklılıklar olduğunu ifade eden Mehmet Aykut Vural, zaman içerisinde yapılan faaliyetler, müşteri organizasyonları ve pazarın bugünkü durumu hakkında bilgiler verdi. gtt@glengo.com.tr www.glengo.com.tr