Geotekstillerin önemi ve gündelik uygulaması

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Geotekstiller hâlihazırda sızma önleme, drenaj, takviye ve katman ayırma gibi çeşitli işlevler sunuyor. Kurulduklarında barajların ve boşaltım alanlarının korunmasına yardımcı olmakla birlikte yol, patika ve demir yolu yapılarındaki substratın yük tasıma kapasitesini artırmak için kullanılırlar.

Fibers & Filaments dergisi Oerlikon Manmade Fibers’te dokunmamış kumaşlar iş biriminden sorumlu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Dr. Ingo Mählmann ile karde dokunmamış kumaşlar için yüksek kalite spunbond ve iplik üretimine yönelik proses ve sistem çözümleri hakkında konuşma fırsatı buldu:

Dr. Mählmann, dokunmamış kumaşa yönelik talep 2002 yılından bu yana artmakta. Süregelen bu büyümenin nedeni nedir?

Çok büyük hacimlerde geotekstile ihtiyaç duyulan diğer gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra özellikle Çin ve Hindistan’da devasa altyapı programları uygulanıyor. Bu, geotekstillerde dokunmamış kumaşların kullanımı açısından yılda yüzde altılık bir artış sağladı. Dahası, birçok üretici sürekli olarak, geotekstiller gibi dokunmamış kumaşların sıklıkla klasik malzemelerin yerini aldığı yeni ve yenilikçi uygulamalar geliştiriyor.

Klasik malzemeler neden yerini dokunmamış kumaşlara bırakıyor ve bunlar nerelerde kullanılabilir?

Dokunmamış kumaşların klasik malzemelerin yerini almasının nedeni çok daha çok yönlü olmalarıdır. Dokunmamış kumaşlar, geotekstiller oluşturmak için kabarcıklı filmler, geomembranlar ve geogridler gibi diğer yapılarla bir arada kullanılabilmektedir. Bunların amacı aynı anda birkaç işlevi yerine getirmek üzere kompozitler olarak kullanılmalarıdır.

Dokunmamış geotekstiller çeşitli işlevler sunuyor ama bunları tekstil kumaşlarından ayıran esas özellikleri ne?

Ayırıcı özelliklerinden biri, geo-dokunmamış kumaşların hacimli olması ve gerilimi kolay bir şekilde absorbe edebilmesidir. Örneğin bu özellik, yol inşaatlarında gerekli mineral alt yapıyı önemli ölçüde azaltabilir. Dokunmamış kumaşların direnci, bu tür endüstriyel uygulamalarda en önemli hususlardan biridir. Oldukça esnek ve yırtılmaya karşı son derece dirençli olmaları gerekir. Dokunmamış kumaşların eş yönlü hareket etmesi, yani uzunlamasına verev yönlerde benzer özellikler göstermeleri gerekir. Mümkün olan en mükemmel ürünü nasıl elde edebiliriz ve bunu üretmek için hangi malzemeler kullanılmalıdır? Mümkün olan en yüksek mekanik dayanıklılık ve sağlamlığı elde etmek için kullandığımız polimer ham maddeler polipropilen veya polyesterdir. Polipropilen uzun ömürlü olduğundan ve kimyasal madde direnci ve hidrolizi polimerlere kıyasla daha fazla avantaj sağladığından toprak altında 50 yıldan uzun bir süre da-yanırken yük taşıma işlevlerini yerine getirmeyi sürdüren ürünler için kullanılır. Tam tersine polyester, toprak altında daha kısa süre kullanım ömrü direnci gerektiren çözümler için daha uygundur. Geotekstiller toprak yüzeyine daha yakın kurulurlarsa ve uzun süre güneşten gelen UV ışığına maruz kalacaklarsa, UV direnci polipropileninkinden daha üstün olduğu için polyester kullanılır. Oerlikon Manmade Fibers segmenti, dokunmamış kumaşlar alanında nerede devreye girer?

Dokunmamış kumaşların kalitesinin kesin olarak belirlenmesi, polimerler için hedeflenen uygulamaya uygun özelliklere sahip fiber ve filaman dönüşümüdür ve bu sistemler konusunda onlarca yıllık deneyime sahibiz. Bugün dünya çapında yılda 4,3 milyon metrik tondan fazla elyaf, şirketimizin sistemleri kullanılarak üretilmekte. Ve büyümeye devam ediyoruz!

Uzmanlığınızı başka bir alanda kullanmanız mümkün mü?

Spin uzmanlığımız başarılı bir şekilde spunbond teknolojisine aktarıldı. Bu amaçla hem geotekstil karde dokunmamış kumaş için elyaf üretimi hem de geotekstil spunbond üretimi için gerekli ilerleyici teknolojilere sahibiz.

Oerlikon’un taraklı dokunmamış kumaşlar çözümünde özel kılan şey nedir?

Taraklı dokunmamış kumaşlar kesik elyaftan yapılır, tarak tülbenti ise genelde iğnelenmeden önce çapraz serici kullanılarak ikiye katlanır ve yassılaştırılır. Dokunmamış geotekstiller, kesik elyafların spin ve ardından çekme işlemlerinin bir hat üretim prosesinde gerçekleştiği tek aşamalı kesik elyaf sistemleri üzerinde üretilebilen kesik elyaflardan oluşur. Bu özel sistemler günde 40 ila 80 metrik ton arasında üretim yapabilir. Ekstrüder teknolojimiz, fiberlerin hedef uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iplikleri boyanmış olarak ve/veya UV dengeleyici gibi katkı maddeleriyle kullanımını mümkün kılmasına rağmen, çoğu fiber beyaz olarak üretilmektedir. Çözümümüz total güvenilirlik ile birlikte en yüksek düzeyde kalite sunar ve polipropilen, polyester, geri dönüştürülmüş polyester ve policaprolactam gibi ham maddeler açısından üstün esneklik sağlar. Fiber kalite gereksinimleri, sistemlerimizin esnekliği hayati öneme sahip olduğundan çok yüksektir. Geotekstiller için kritik fiber özellikleri, kontrol edilebilir dokunmamış kumaş kalitesi, karde ve iğneleme makineleri açısından yüksek uzama ile birlikte yüksek dirence sahiptir. Daha fazla işlenebilirlik açısından nelere dikkat edilmelidir? Geotekstillerin güvenilir bir şekilde daha fazla işlenmesini sağlamak için mükemmel, eşit spin finiş uygulaması ve elyafların krimp edilmesi gerekir. Tarak sisteminde fiberler daha hızlı açılır ve kıvırma ve spin finiş uygulaması daha eşittir. Geo dokunmamış kumaşların üretimi genellikle krimp şeklinin 2 yöne olduğu 2D krimpli denilen elyafların kullanımını kapsar. Oerlikon Neumag Baltic Crimper ürünümüz homojen kıvırmayı garanti ettiğinden ve elyafların daha iyi açılmasını sağladığından bu görev için biçilmiş kaftandır. Geotekstil spunbondlar çok sayıda endüstriyel dokunmamış kumaş uygulamasında giderek daha fazla kullanılmakta. Klasik tarak ile üretilmiş dokunmamış kumaşlara kıyasla ne tür avantajlara sahipler? Piyasa giderek daha fazla verimli proses ve ürün, yani daha az ham madde girişi ile ürün gereksinimlerinin genellikle aynı veya daha yüksek olmasını talep ediyor. Spunbondlar, teknik ve ticari avantajları nedeniyle giderek daha fazla tarak ile üretilmiş dokunmamış kumaşların yerini alıyor. Özellikle polyester durumunda yeni nesil spunbond sistemlerimiz, düşük ham madde girişi ile mükemmel dokunmamış kumaş direnci sağlamayı başardı. Enerji tüketimi önceki nesle kıyasla yüzde 20 ila 30 arasında azaltıldı. Avrupa’daki standart ürünlerle yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeler, benzer taban ağırlıklarda daha yüksek dokunmamış kumaş dirençlerine ulaşılabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan, gereken direnç taban ağırlıkların azaltılması ve dolayısıyla daha az ham madde girişi ile sağlanabilmektedir ve bu tek başına yüzde beş ham madde tasarrufuna olanak sağlamaktadır. Neden Oerlikon’un dokunmamış kumaş iş birimi, üreticiler için ideal iş ortağıdır?

Oerlikon’da polimer granülünden başlayarak sarılmış ürüne kadar geotekstiller için tüm iğnelenmiş spunbond üretim prosesini sağlar. Etkinlik ve verimlilik, tek aşamalı spunbond teknolojisinde bir araya geliyor. Klasik spunbond proseslerine kıyasla düşük atık oranı ve maksimum dokunmamış kumaş kalitesiyle üretim maliyetlerinde yüzde 20’ye varan oranlarda düşürme potansiyeli sunuyor. Ürün tipine ve dokunmamış kumaş ağırlığına bağlı olarak üretim kapasiteleri 800 ve 1.500 kg/sa arasında değişebilir. Benzersiz spunbond teknolojimiz, yüksek dirençli filaman üretim sırasında gerekli olan çok yüksek spin hızlarını mümkün kılmaktadır. Çok düşük büzülme özelliklerine sahip ve son derece dayanıklı olan polyester filamenti, bir Oerlikon makinesinde üretilebilir. Eş yönlülüğü ayarlamak için, spunbondlar iğnelemeyi takip ederek doğrudan hat üzerinden çaprazlama çekilir. Olağanüstü fiyat-performans oranı ve üstün özellikler, dokunmamış geotekstiller gibi çözümlerimiz arasında yer alan son ürünleri öne çıkarmaktadır.