Genç İşadamlarına Büyük Motivasyon

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Yeşil Pasaport hususunda yapılan düzenlemeye dair konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu “Yapılan düzenleme ile genç iş adamlarının önü açılmış olup, ihracat rakamlarımızda artış yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararının genç iş adamları için önemine dikkat çeken TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu “2017 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeşil Pasaport alabilmek için ihracatçılarımızın gerçekleştirmesi gereken 1 milyon ABD Dolar’lık limit, 11 Kasım 2019 1770 Karar sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlanan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”, Cumhurbaşkanı Kararı ile 500 bin ABD Doları’na indirilmiştir. TÜGİAD olarak bizim de Ocak ayında yapmış olduğumuz ziyaretimizde T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’a ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye öneri olarak ilettiğimiz bu konu, bu yıl Fukuoka’da gerçekleşen G20 YEA Genç Girişimciler 2019 Zirvesi’nde imzalanan ortak deklarasyonda da yer almış olup, böylece genç girişimcilerin en büyük sorunlarından biri olan seyahat serbestliğinin önündeki engellere dikkat çekilmiştir. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 67. Hükümet Bakanlar Kurulu’na bu konuda diğer ülkelerden önce harekete geçtikleri ve genç iş adamların önünü açtıkları ve uluslararası faaliyetlerinde büyük kolaylıklar sağlayacak bu karara imza attıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yapılan düzenleme ile Türkiye’nin ihracat pazarında yerinin güçleneceğini ve ithalat rakamının bu sayede dengelenebileceğine de dikkat çeken Şohoğlu, ihracatın gelişmekte olan ülkeler için önemine de dikkat çekti.