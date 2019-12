Geleneksel malzemeye çağdaş dokunuşlar

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gamze ÖNGEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı / İstanbul

Türk toplulukları giysilerinde, barınaklarında, kullandıkları birçok eşyada yetiştirdikleri hayvanların yünlerinden faydalanarak farklı tekstil ürünleri meydana getirmişlerdir. Yünün yapısal özelliği farklı iklimlerde kullanılabilme olanağı ve kolay taşınabilme özelliği; yüzyıllar boyunca insanoğlunun vazgeçilmezleri arasında yer alarak keçe sanatının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Keçe Orta Asya’ya özgü gelişim göstermiş ve en eski keçe örnekleri yine bu bölgelerde bulunmuştur. Çinlilerin “keçe diyarı” adını verdikleri bu bölgelerden IX. yüzyıldan itibaren batıya yönelen Türk boyları, keçe sanatının da yayılmasına neden olmuştur. Anadolu ve İran yaylalarını içine alarak batıda Balkanlardan Moğolistan’ın doğu sınırlarına kadar binlerce kilometreye yayılan bir alanda bu sanatın devamı sağlanmıştır. Keçecilik; Afyon, Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Kahramanmaraş, Turgutlu, Tire, Ödemiş, Bergama, Soma, Konya, Akhisar, Kars, Erzurum, Urfa gibi merkezlerde geçmişten bugüne yaşamını sürdürmüş, geleneksel yollarla gelişen bir el sanatı olmuştur. Keçecilik sanatı “usta-çırak” ilişkisi ya da “babadan oğula” meslek bırakma geleneği ile sürdürülmüştür. Günümüzde kullanım alanları azalan keçenin birçok çeşidi olup, turistik ve hediyelik eşya üretiminde kullanılmaktadır. 21. yüzyıl lif sanatı olarak da tanımlanan keçe, günümüz sanat algısı içinde farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından yorumlanmaktadır. Yünün yapısal özelliğinden faydalanan sanatçılar, gelişen teknoloji ve malzeme zenginliğini kullanarak farklı form ve teknikte keçe tasarımlar yapma olanağı bulmuşlardır. Böylelikle Dünya lif sanatı arasında yer alan geleneksel keçe sanatımız, günümüz Türk sanatçıları tarafından çağdaş tasarımlarıyla uluslararası arenada dikkat çeken eserler üretmektedirler. Böylelikle unutulmaya başlayan diğer el sanatlarımız gibi keçe sanatımızda Türk sanatçıları, üniversiteler ve Devletin desteği ile tekrar canlandırılarak, günümüz çağdaş sanatları içerisinde hak ettiği yeri almalıdırlar. Anahtar Kelime: Keçe Sanatı, Keçecilik, Lif Sanatı, Tepme Keçe, Yün, Çağdaş Sanat.

Turkish communities created various textile products for many items they use for their clothing, in shelters by making use of wool of animals they raise. Structural feature of wool is the ability to use at different climates and ease of portabilitycaused rise of the art of felt which became indispensable to the mankind for centuries. Felt was developed in Middle Asia and the oldest felt samples were discovered at these territories. Turkish clans which headed west from IXth century from territories called as “land of the felt” by the Chinese spread the art of felt. This art was maintained at an area sprawling over thousands of kilometers from Balkans in the west to eastern borders of Mongolia also including highlands of Anatolia and Iran. Felt making continued till today at centers such as Afyon, Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Kahramanmaraş, Turgutlu, Tire, Ödemiş, Bergama, Soma, Konya, Akhisar, Kars, Erzurum, Urfa, it became a handcraft developed via traditional ways. The art of felt making was maintained with the relation of “master-apprentice” or tradition of handing over profession from “father to son”. There are many kinds of felt area of use of which diminished today; felt is used for manufacturing touristic and souvenirs. Felt which is also described as fiber art of the 21th century is interpreted by artist from various disciplines within the perception of art of today. Artists who make use of structural feature of wool found opportunity to make felt designs in various forms and techniques, using advanced technology and material wealth. The traditional art of felt which was included in World fiber art in this way is used by Turkish artists of today to produce works that attract attention at international arena with contemporary designs. In this way, the art of felt, like other handcrafts almost forgotten, should be revived again with support from Turkish artist, universities and State support and should take its rightful place within contemporary arts of today. Key Words: The Art of Felt, Felt Making, Fiber Art, Wet Felt, Wool, Contemporary Art