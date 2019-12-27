Geleneksel malzemeye çağdaş dokunuşlar

GİRİŞ

İnsanoğlu Neolitik çağda koyun, keçiyi evcilleştirmeyi öğrenerek, yünle tanışmışlardır. Zor geçen doğa koşullarına karşı koymak amacıyla, örtünme ve barınma ihtiyaçlarını, evcilleştirdikleri bu hayvanların yün veya kıllarından dokunmadan elde ettikleri yüzeyleri kullanmışlardır. Yüzyıllar boyunca kullanılan geleneksel tekstil sanatlarımızdan olan Keçe; “Yün ve keçi kılı gibi hayvansal doğal elyafın, dış tabakasını oluşturan üst örtü hücrelerinin (pulların) belirli ısı, nem ve basınç altında, sıcak ve kaygan bir ortamda sürtünerek birbirine kenetlenmeyle oluşan dokusuz tekstil yüzeyleri” olarak tanımlanmaktadır (Ergür, 2002:136). Bu çok kalın, kaba çözgüsüz kumaş olan keçe hayvansal liflerin nem ve basınç altında sürtünerek birbirine kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Gelişen teknoloji, sanat akımları ve malzeme çeşitliliğinden etkilenen Keçe Sanatı zamanla daha az tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak son yıllarda özellikle Dünya tekstil sanatçılarının yünün yapısal özelliğinden faydalanarak keçeyi eserlerinde kullanmaya başlamaları, onların farklı form ve tekniklerde muhteşem yeni tasarımlar üretmelerine neden olmuştur. Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelirken birçok geleneksel sanatlarını da getiren Türkler, buradaki topraklardaki sanatlarla sentezlemişlerdir. Yaşamlarının hemen hemen her alanında kullan-dıkları keçeden yapılan fonksiyonel eşyalar, keçe sanatının günümüze kadar yayılmasını sağlamıştır.

1. TARİHSEL SÜREÇTE GELENEKSEL KEÇE SANATI

Anayurdu Orta Asya olan Türklerin yaşam biçimleri konar-göçer şeklinde olmasından dolayı en önemli ihtiyaçlarından biri barınak olmuştur. “Barınak olarak yuvarlak planlı ahşap karkasın üzerine serdikleri keçe örtüye Keregü, kerekü ve yurd adı vermişlerdir. Kalın keçelerle kaplanan bu çadırlar, eski çağlardan beri Türklerin en kutsal barınağı olmuşlardır” (Ergenekon,1999:25). Homeros’un İlyada adlı eserinde kullanılan “keçe” sözcüğü tekstil tarihi için en eski yazılı belge olarak görülmektedir( Dölen,1992: 369). Hitit kabartmalarında tasvir edilen tanrıları ve soyluların başlıklarında kullanılan keçe, Friglerin başlıklarında da görülmektedir. M.Ö. III. yüzyıla tarihlendirilen Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan eserlerin arasında son derece detaylı çalışılmış keçeler bulunmuştur. “M.S. II. yüzyılda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugat-it-Türk isimli eserinde Oğuzca keçe kelimesine karşılık olan “kiviz, küvüz, kidhiz, kiyiz” kelimelerin de geçmektedir. Orta Asya Kırgızistan’da “şırdak” adı verilen keçe, Malazgirt Zaferi’nin ardından Türk boylarıyla birlikte diğer el sanatlarıyla beraber Anadolu’ya gelmiştir “( Atis, 2009: 124). Orta Asya’dan, Anadolu’ya, Selçuklu Döneminden Osmanlı Dönemine kadar görülen Keçecilik Sanatını 18. yüzyılının ikinci yarısından sonra, gerilemeye başlamıştır. Osmanlı Döneminde başlıca Keçecilik merkezleri; Konya, İstanbul, Afyon, Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Maraş, Sandıkla, Turgutlu, Tire, Ödemiş, Bergama, Akhisar, Diyarbakır, Çorum, Isparta, Uşak, Bursa, Tokat, Mardin ve Urfa olmuştur( Atis, 2009: 125). Cumhuriyet Döneminde de Keçe Sanatı Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilmeye devam etmiştir. 21.yüzyıl Türkiye’sinde tekstil sektöründe görülen teknolojik ilerlemelerle hammadde ve uygulama yöntemlerinin gelişimine neden olmuş ve dokuma kumaşlarının kullanım alanlarına göre çeşitliliği görülmektedir. Yine bu dönemde, keçe sanatının geleneksel yöntemlerle üretimine ve bu sanatı icra eden sanatçıların azalmasına neden olmuştur.