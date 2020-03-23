Geleceğin Fabrikaları İçin Otomasyondan Daha Fazlası Gerekiyor

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Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, ürün portföyünün yeni ailesi u-mation ile Endüstri 4.0 yatırımlarına devam ediyor. Weidmüller’in geliştirdiği bu yeni otomasyon ailesi; bulut sistemlerine bağlantı, sensörlerden buluta kadar gerçek zamanlı iletişim ve veri analizleri için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Uygulamalara hızlı bir şekilde entegre edilebilen ve işletmelere güvenli bir kullanım imkanı sunan u-mation portföyü, açık ve bireysel olarak ölçeklenebilir olması ile dikkat çekiyor.

Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte sanayi ve proses dünyasının en değerli kaynağı olan verilerin gerçek zamanlı alınması, depolanması ve analiz edilmesi dijitalleşmenin ana gereklilikleri arasında yer alıyor. Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller; Endüstri 4.0, endüstriyel analiz ve makine öğrenmesi teknolojilerine yatırım yaparak dijital ürünleriyle geleceğin fabrikalarına optimum çözümler sunuyor. Weidmüller’in piyasaya sunduğu yeni u-mation otomasyon ve dijitalleştirme portföyü, yenilikçi mühendislik ve görselleştirme araçlarını gelişmiş dijitalleştirme çözümleriyle birleştiriyor.

u-mation ailesi hızlı entegrasyon ile işletmelere pratik ve güvenli kullanım imkanı sunuyor

Weidmüller’in geliştirdiği yeni u-mation ailesi; bulut sistemlerine bağlantı, sensörlerden buluta kadar gerçek zamanlı iletişim ve veri analizleri için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Yenilikçi u-mation portföyü, uygulamalara hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor ve işletmelere güvenli bir kullanım imkânı sunuyor. Ürün portföyünün açık ve bireysel olarak ölçeklenebilir olması u-mation ailesinin en güçlü özelliği olarak dikkat çekiyor.

Weidmüller’in güçlü ve kullanımı kolay kompakt donanımları, her otomasyon sistemi için ideal çözüm sunuyor. Esnek yapıya sahip kontrolcü u-control; modüler I/O sistemi u-remote; sezgisel etkileşimli çoklu dokunmatik ekran u-view ve yenilikçi mühendislik yazılım konsepti u-create yeni u-mation ailesinin donanım portföyünün çekirdeğini oluşturuyor.