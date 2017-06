Geleceğe Bağlanmak Yeni Ürünler, Verimli Makineler Ve Akıllı Çözümler

Paylaş

BRÜCKNER makinelerinde bitmiş teknik tekstil, üretimlerin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması anlamına geliyor.

Geleceği birleştirmek – bu yılki TECHTEXTIL’in sloganı, 9 Mayıs’dan 12 Mayıs’a Frankfurt am Main’de gerçekleşiyor. Alman sistem tedarikçisi ve teknoloji pazarı lideri BRÜCKNER, teknik tekstiller için, özel üretilmiş ve kaynak tasarrufu sağlayan BRÜCKNER makineleri üzerinde geniş uygulama yelpazesine sahiptir. Çok özel amaçlar için çok sayıda özel makine, yaratıcı BRÜCKNER ekibinin yeterliliğini göstermektedir. Almanya’nın güneybatısında, Teknik Tekstiller için tekstil üretimi nin yaklaşık% 50’sini oluşturan bir merkez. İkinci nesil sahibi Regina Brückner tarafından kocası Axel Pieper ile birlikte işletilen aile şirketi BRÜCKNER, Swabia’daki Leonberg’de ve Bavyera’daki Tittmoning’de doğru yerde. Tekstil araştırma enstitülerine yakınlık ör. Denkendorf’daki ITV, BRÜ- CKNER tarafından yapılan özel makinelerde kullanılan birçok ortak projeye ve gelişime olanak tanır. Stand üzerindeki Manifold ürün örnekleri, BRÜCKNER uzmanlarıyla görüşmeye davet ediyor. Dokumasız malzemeler için bir SUPRA-FLOW BX çift kemerli fırın ve PVC veya yapıştırıcılarla kaplama için özellikle uygun olan yenilikçi ETRO yay biçimli kurutucunun modelleri, BRÜCKNER tarafından dokumasız kumaşların ve folyoların bitirilmesi için sadece iki tanesini göstermektedir. Buna ek olarak BRÜCKNER teknik tekstillerin kaplanması için çok farklı uygulama sistemleri sunmaktadır ve bunlardan biri ECO-COAT minimum uygulama birimi. Leonberg’deki Teknoloji Merkezi’nde müşteriler farklı makinelerde kendi yeniliklerini geliştirebilirler. Ayrıca, maksimum üretim kapasitesi, en düşük enerji sarfiyatı ve sıcaklık dağılımı ve hava dolaşımında en yüksek hassasiyet ile pudra kurutma, kurutma, ısı ayarlama ve kürleme fırınları BRÜCKNER ürün yelpazesinin bir parçasıdır. Çeşitli teknik kesimlere ve her türlü Teknik Tekstile ürün portföyünün etrafında şekillenmiştir. BRÜCKNER sonlandırma hatlarını işleyen nihai uygulamalar için yalnızca bazı örnekler: Devre kartonları için dokuma cam kumaş, tekstil betonarme betonu için karbon tekstil, otomotiv ve havacılık alanında duvarlar ve çatılar için astarlar, hava yastıkları, yüksek teknoloji ürünü filtreler Tıp endüstrisi, hijyen ürünleri, banka takviyesi için jeo dokunmamışlar. BRÜCKNER, müşterinin özel ihtiyaçlarına büyük bir keyifle katılacak bir çözüm ve yetkili bir ekiple her amaca sahiptir. Tekstil makineleri şirketi ve pazar lideri BRÜCKNER, geleceğe sağlam ve odaklı; gelecek için donanımlı olarak geleceğe büyük bir güven duymaktadır.

